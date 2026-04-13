Operar Enovis Corporation - ENOV CFD

Sobre Colfax Corp

Colfax Corporation es una empresa tecnológica que ofrece productos y servicios de tecnología de fabricación y cuidados ortopédicos. Los segmentos de la empresa incluyen la tecnología de fabricación y la tecnología médica. El segmento de tecnología de fabricación formula, desarrolla, fabrica y suministra productos y equipos consumibles, incluidos productos de corte, unión y soldadura automatizada, así como equipos de control de gases. Sus productos de tecnología de fabricación se comercializan bajo varias marcas, incluida ESAB. El segmento de tecnología médica desarrolla, fabrica y distribuye dispositivos y servicios médicos en todo el espectro de la atención al paciente, desde la prevención de lesiones hasta el reemplazo de articulaciones, pasando por la rehabilitación después de una intervención quirúrgica o de una enfermedad degenerativa, lo que permite a las personas recuperar o mantener su movimiento natural. Sus productos son utilizados por especialistas en ortopedia, cirujanos, médicos de atención primaria, especialistas en el tratamiento del dolor, fisioterapeutas, entrenadores deportivos y otros profesionales sanitarios.

El precio actual de la acción Enovis Corporation en tiempo real es 24.79 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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