Operar Energizer Holdings, Inc. 7.50% - ENR CFD

Sobre Energizer Holdings Inc

Energizer Holdings, Inc. es un fabricante, comercializador y distribuidor mundial de pilas domésticas y especiales, luces portátiles y productos de apariencia, rendimiento, refrigerantes y fragancias para automóviles. La empresa opera a través de dos segmentos geográficos: América e Internacional. La empresa ofrece pilas de litio, alcalinas, de carbono-zinc, de níquel-hidruro metálico, de zinc-aire y de óxido de plata. Fabrica, distribuye y comercializa productos de iluminación, incluyendo faros, linternas, luces para niños y luces de área. Sus categorías de apariencia y fragancia incluyen protectores, toallitas, productos para el cuidado de neumáticos y ruedas, limpiadores de cristales y productos para el cuidado del cuero. Sus pilas y luces se venden bajo las marcas Energizer, Eveready, Rayovac y Varta. Sus productos de apariencia, rendimiento, refrigerantes y fragancias para automóviles se venden bajo las marcas Refresh Your Car!, California Scents, Driven, Bahama & Co., LEXOL, Eagle One, Armor All, STP y A/C PRO.

El precio actual de la acción Energizer Holdings, Inc. 7.50% en tiempo real es 18.83 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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