Operar CT Healthcare Trust Plc - CTHT CFD

Sobre Bellevue Healthcare Trust PLC

Bellevue Healthcare Trust plc, anteriormente BB Healthcare Trust plc, es un fondo de inversión con sede en el Reino Unido. El objetivo de inversión de la Sociedad es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital y unos ingresos a largo plazo, mediante la inversión en empresas sanitarias mundiales cotizadas o que cotizan en bolsa. La Sociedad también invierte en recibos de depósito americanos (ADR) o instrumentos convertibles emitidos por dichas empresas e invierte en futuras emisiones de acciones de dichas empresas o las suscribe. La Sociedad invierte en el sector sanitario mundial, incluidas las empresas de sectores como el farmacéutico, el biotecnológico, los dispositivos y equipos médicos, las aseguradoras y los operadores de instalaciones sanitarias, la tecnología de la información (cuando el producto o servicio apoya, suministra o presta servicios a la prestación de asistencia sanitaria), la venta minorista de medicamentos, la asistencia sanitaria al consumidor y la distribución. El gestor de inversiones de la Sociedad es Bellevue Asset Management (UK) Limited.

El precio actual de la acción CT Healthcare Trust Plc en tiempo real es 1.3585 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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