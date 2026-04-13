Operar Dxc Technology - DXC CFD

Sobre DXC Technology Co

DXC TECHNOLOGY COMPANY ofrece servicios y soluciones de tecnología de la información (TI). La Empresa ofrece una gama de servicios, incluyendo análisis, aplicaciones, procesos de negocio, nube y carga de trabajo, consultoría, aplicaciones empresariales y de nube, seguridad, movilidad y espacio de trabajo. La Empresa ofrece una cartera de servicios analíticos para proporcionar percepción y acelerar la transformación digital de los usuarios. Sus servicios y soluciones analíticos incluyen Data Discovery Experience, Data Workload Optimization y Managed Business Intelligence Services. La Empresa dirige las necesidades de solución analítica a manejar el negocio, incluyendo servicios analíticos del cliente, análisis de garantía, análisis de mantenimiento predictivo, análisis de inteligencia social, análisis de cuidado de la salud, análisis de seguros, conducción de datos y operaciones, análisis de banca, análisis de líneas aéreas y análisis operacional. La Empresa también ofrece productos y servicios de comercio electrónico, finanzas y administración.

El precio actual de la acción Dxc Technology en tiempo real es 12.2 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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