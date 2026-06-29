Operar Iron Mountain Incorporated - IRM

Sobre Iron Mountain Inc

Iron Mountain Incorporated es una compañía matriz. La compañía almacena registros, principalmente registros físicos y medios de copia de seguridad de datos, y proporciona servicios de administración de información en varias ubicaciones en América del Norte, Europa, América Latina, Asia Pacífico y África. La compañía opera a través de cinco segmentos: Empresas de Gestión de Información y Registros de América del Norte, Empresas de Gestión de Datos de América del Norte, Empresas de Europa Occidental, Otras Empresas Internacionales y Empresas y Otros Negocios. La compañía ofrece servicios de administración de registros e información, y servicios de administración de datos. La compañía brinda servicios de almacenamiento y administración de información a organizaciones legales, financieras, de salud, de seguros, de ciencias de la vida, de energía, de empresas, de entretenimiento y gubernamentales. Los otros servicios de la Compañía incluyen servicios de destrucción de información, administración de información y soluciones digitales, administración de registros y servicios de consultoría compatibles, y otros servicios auxiliares.

El precio actual de la acción Iron Mountain Incorporated en tiempo real es 132.19 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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