Operar Dow Inc. - DOW CFD

Sobre Dow Inc

DOW INC. es una empresa de ciencia de materiales que combina ciencia y tecnología para desarrollar soluciones. La cartera de la Empresa se compone de seis unidades de negocios globales, organizadas en tres segmentos operativos: Materiales y Recubrimientos de Rendimiento, Intermedios Industriales e Infraestructura, y Envasado y Plásticos Especiales. Sus productos sirven para diferentes aplicaciones, incluyendo recubrimientos, cuidado del hogar y personal, productos duraderos, adhesivos y selladores, y envasado especiales y de alimentos. Además, la Empresa opera una red comercial y de desarrollo global que consta de ocho centros de investigación y desarrollo (I&D).

El precio actual de la acción Dow Inc. en tiempo real es 40 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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