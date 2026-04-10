Operar Alaska Air Group - ALK CFD

Sobre Alaska Air Group, Inc.

Alaska Air Group, Inc. se dedica a la explotación de líneas aéreas. La compañía opera dos aerolíneas, Alaska y Horizon. La compañía también incluye McGee Air Services, un proveedor de servicios de aviación. La compañía opera a través de tres segmentos: Mainline, Regional y Horizon. El segmento Mainline incluye el transporte aéreo regular en aviones Boeing o Airbus de Alaska para pasajeros y carga en todo Estados Unidos y en partes de Canadá, México, Costa Rica y Belice. El segmento regional incluye el transporte aéreo programado de Horizon y de otras compañías aéreas de terceros para pasajeros en una red de menor distancia dentro de Estados Unidos y Canadá en virtud de acuerdos de compra de capacidad (CPA). El segmento Horizon incluye la capacidad vendida a Alaska en virtud de un CPA. Sus operaciones Mainline incluyen el servicio de aviones Boeing 737 (B737) y de la familia Airbus A320 (A320 y A321neo) ofrecidos por Alaska. Sus operaciones regionales consisten principalmente en vuelos operados por Horizon y SkyWest.

El precio actual de la acción Alaska Air Group en tiempo real es 39.41 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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