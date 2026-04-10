Operar Currys PLC - CURY.L CFD

Sobre Currys PLC

Currys plc es una empresa con sede en el Reino Unido que vende al por menor productos y servicios tecnológicos. La empresa se dedica a la venta de productos y servicios de electrónica de consumo y tecnología móvil, principalmente a través de tiendas o canales en línea. La Compañía opera aproximadamente 832 tiendas. En el Reino Unido (UK) e Irlanda, la Compañía comercia como Currys; en los países nórdicos bajo la marca Elkjop y como Kotsovolos en Grecia. Sus segmentos operativos incluyen el Reino Unido e Irlanda, los países nórdicos y Grecia. El Reino Unido e Irlanda comprende las operaciones del almacén Carphone de la empresa, iD Mobile y las operaciones entre empresas (B2B). Los países nórdicos operan en Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, con operaciones de franquicia en Islandia, Groenlandia y las Islas Feroe. Su Grecia, que consiste en sus operaciones en curso en Grecia y Chipre.

El precio actual de la acción Currys PLC en tiempo real es 1.36063 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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