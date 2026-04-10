Operar Covivio SA - COV CFD

Sobre Covivio SA

Covivio SA, antes conocida como Fonciere des Regions SA, es una sociedad de inversión inmobiliaria con sede en Francia que cuenta con una cartera diversificada de activos inmobiliarios de oficinas. La empresa alquila inmuebles a fabricantes y empresas de servicios, como France Telecom, Thales, Edf, Accor, Dassault Systemes, Suez Environnement, IBM y Eiffage. Los activos de la empresa comprenden locales de oficina en Francia y en Italia a través de su filial Beni Stabili. Covivio SA también está presente en el mercado inmobiliario del sector servicios a través de una participación en Fonciere des Murs, especializada en inmuebles de ocio, restauración y salud. Además, su filial, Fonciere Europe Logistique, invierte en inmuebles logísticos en Francia y Alemania. La empresa también participa en el sector inmobiliario residencial a través de Fonciere Developpement Logements. También opera a través de otras filiales, como CB 21 y Urbis Park.

El precio actual de la acción Covivio SA en tiempo real es 56.39 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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