Operar The New York Times Company - NYT CFD

Sobre New York Times Co

The New York Times Company es una organización global de medios de comunicación que incluye periódicos, productos digitales e impresos y negocios relacionados. Se centra en la creación, recopilación y distribución de noticias e información que ayuda a la audiencia a entender y comprometerse con el mundo. El producto de noticias de la empresa, The New York Times (The Times), está disponible en aplicaciones móviles, en su sitio web (NYTimes.com) y como periódico impreso, y con contenidos asociados como podcasts. Los productos específicos de la empresa incluyen Juegos, Cocina y Audm (servicio de lectura de audio en voz alta), que están disponibles en aplicaciones móviles y sitios web; Wirecutter, un producto de reseñas y recomendaciones en línea; y The Athletic. Sus negocios relacionados incluyen operaciones de licencias; operaciones de impresión comercial; negocio de eventos en vivo; y otros productos y servicios bajo la marca The Times. La edición impresa del Times se publica siete días a la semana en Estados Unidos.

El precio actual de la acción The New York Times Company en tiempo real es 80.09 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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