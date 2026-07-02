Operar Wheaton Precious Metals - WPM

Sobre Wheaton Precious Metals Corp

SILVER WHEATON CORP., anteriormente Silver Wheaton Corp, con sede en Canadá, es una empresa de streaming de metales preciosos dedicada a la venta de plata y oro. La Empresa opera a través de ocho segmentos: plata producida por minas San Dimas, Peñasquito y Antamina, oro producido por minas Sudbury y Salobo, plata y oro producidos por mina Constancia y otras minas, así como operaciones corporativas. La Empresa ha entrado en acuerdos de compra a largo plazo y acuerdos de compra a largo plazo de depósitos anticipados asociados con plata y oro (acuerdos de compra de metales preciosos), relativos a los activos mineros, en virtud del cual Silver Wheaton adquiere la producción de oro y plata en varias minas de oro y plata. El depósito de oro y plata de San Dimas está ubicado en el distrito de San Dimas en la frontera de los estados de Durango y Sinaloa. La Empresa tiene interés en mina Los Filos, operaciones mineras Zinkgruvan, mina Stratoni, mina de plata Keno Hill, mina Cozamin, mina Aljustrel, así como minas 777 y Constancia.

El precio actual de la acción Wheaton Precious Metals en tiempo real es 115.53 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: BIO-key International, Inc., First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund, Eramet SA, Axonics, Inc., Ultragenyx y China Aviation. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.