Operar Eramet SA - ERA CFD

Sobre Eramet SA

Eramet SA es una empresa minera y metalúrgica integrada con sede en Francia. Las actividades de la empresa se reparten en tres divisiones de negocio: Níquel, que se especializa en la producción de mineral de níquel en Nueva Caledonia (minería), el procesamiento del mineral para producir ferroníquel, níquel de alta pureza, la producción de derivados químicos del níquel y la fabricación de carburo de tungsteno y polvos de cobalto; Manganeso, que se dedica a la producción de mineral de manganeso y sinterizado, el procesamiento del mineral para producir aleaciones de manganeso, la producción de cromo de alta pureza y endurecedores para la producción de aluminio, la recogida y el reciclaje de catalizadores utilizados por las refinerías de petróleo, la extracción y la mejora del contenido metálico; y Aleaciones, especializada en la producción de piezas forjadas en matriz cerrada de titanio, aluminio, aceros y aleaciones a base de níquel en prensas de alta potencia, producción de aceros de alta velocidad, aceros especiales de alto rendimiento, aleaciones a base de níquel y aceros para herramientas, entre otros.

El precio actual de la acción Eramet SA en tiempo real es 49.23 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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