Operar Constellation Brands - STZ CFD

Sobre Constellation Brands, Inc.

CONSTELLATION BRANDS, INC. es una empresa internacional de bebidas alcohólicas. La Compañía es productora y comercializadora de cerveza y vino con operaciones en los Estados Unidos, Canadá, México, Nueva Zelanda e Italia. Sus segmentos incluyen Cerveza, Vino y licores y Operaciones corporativas y otras. Es proveedor de categoría múltiple (cerveza, vinos y licores) de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. Vende un número de marcas en las categorías de importación y cerveza artesanal, como Corona Extra, Corona Light, Modelo Especial, Ballast Point y otros. Es productor y comercializador de vino y vende una serie de marcas de vino a través de diversas categorías, que incluyen vino de mesa, vino espumante y vino de postre y en todos los rangos de precio, como las categorías popular, premium y de lujo. Algunas de sus marcas de vinos y licores vendidas en los Estados Unidos, que comprenden U.S. Focus Brands, incluyen Meiomi, Robert Mondavi, Wild Horse, entre otras.

El precio actual de la acción Constellation Brands en tiempo real es 164.13 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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