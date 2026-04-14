Operar SoftBank Group Corp. - 9984 CFD

Sobre SoftBank Group Corp

SoftBank Group Corp., es una compañía con sede en Japón que se dedica principalmente el negocio de comunicación e Internet. La Empresa opera a través de seis segmentos. El segmento SoftBank que se dedica a la venta de terminales móviles, provisión de servicios de comunicación y servicio de comunicaciones fijas de Japón. El Segmento también vende accesorios para terminales móviles, software para PC y periféricos. Sprint se dedica a provisión de servicios de comunicación móvil y otros en Estados Unidos. El segmento de Yahoo se dedica a publicidad en Internet, al comercio electrónico y servicios a los miembros. El segmento ARM se dedica al diseño de IP y tecnología en relación a los microprocesadores y la venta de herramientas de software. El Fondo Visión de Softbank y el segmento de Fondo Delta se dedican a negocio de inversiones en el área de la tecnología. El segmento Bright Star realiza la distribución de terminales móviles en el extranjero. La Compañía esta involucrada en negocios relacionados con Fortress y Fukuoka Softbank Hawks.

El precio actual de la acción SoftBank Group Corp. en tiempo real es 4219.1 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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