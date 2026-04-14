Operar Takashimaya Company, Limited - 8233 CFD

Sobre Takashimaya Company, Limited

Takashimaya Company, Limited es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al negocio de los grandes almacenes. La empresa opera en cuatro segmentos de negocio. El segmento de Grandes Almacenes se dedica a la provisión de bienes y a la explotación de cupones de mercancías. El segmento inmobiliario gestiona sus propiedades y explota centros comerciales. El segmento financiero se dedica a la emisión de tarjetas de crédito y a la prestación de servicios financieros a empresas del grupo. El segmento de Construcción y Decoración se dedica al negocio de la construcción de interiores. La empresa también se dedica a la venta por correo y otros negocios.

El precio actual de la acción Takashimaya Company, Limited en tiempo real es 1992.2 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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