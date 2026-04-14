Operar Casio Computer Co.,Ltd. - 6952 CFD

Sobre Casio Computer Co Ltd

CASIO COMPUTER CO.,LTD. es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al desarrollo, fabricación y venta de productos de consumo y sistemas, así como a la prestación de servicios relacionados. La empresa opera a través de tres segmentos de negocio. El segmento de consumo se dedica al suministro de relojes, diccionarios electrónicos, calculadoras electrónicas, artículos de papelería electrónicos, instrumentos musicales electrónicos y cámaras digitales. El segmento de Sistemas se dedica al suministro de terminales de mano, cajas registradoras electrónicas, sistemas de apoyo a la gestión y proyectores de datos. El segmento Otros se dedica al suministro de piezas moldeadas y moldes.

El precio actual de la acción Casio Computer Co.,Ltd. en tiempo real es 1727.7 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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