Operar Beiersdorf AG - BEI CFD

Sobre Beiersdorf AG

Beiersdorf Aktiengesellschaft es un fabricante de bienes de consumo químicos con sede en Alemania, centrado en productos de cuidado personal y cosméticos. La empresa opera en dos áreas de negocio: Consumo y tesa. El segmento de negocio de Consumo ofrece productos para el cuidado de la piel y la belleza, como cremas multiuso, cremas faciales, corporales y de manos, barras de labios, desodorantes, jabones, champús, tiritas y otros vendajes. La cartera de marcas incluye NIVEA, Eucerin y La Prairie, la marca principal de la empresa, así como marcas regionales y locales como Hansaplast / Elastoplast, Labello, Florena, Aquaphor e Hidrofugal. La división de negocio tesa se ocupa del desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos y soluciones autoadhesivas para clientes industriales, artesanos y usuarios finales bajo la marca tesa. La empresa también cuenta con su propio departamento de investigación y desarrollo.

El precio actual de la acción Beiersdorf AG en tiempo real es 75.45 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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