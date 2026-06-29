Operar F & N - F99sg

Sobre Fraser and Neave Limited

Fraser and Neave, Limited es una empresa con sede en Singapur que se dedica a la producción y venta de bebidas y productos lácteos, y a los servicios de impresión y publicación. Los segmentos de la empresa incluyen bebidas, productos lácteos, impresión y publicación y otros. La empresa opera principalmente en zonas geográficas como Singapur, Malasia, Tailandia, Vietnam y otros países. Su división de alimentos y bebidas (F&B) produce, comercializa y vende refrescos, cerveza, productos lácteos, zumos y helados. Sus marcas de F&B incluyen 100PLUS, F&N y F&N NUTRISOY para los refrescos, CHANG para la cerveza, F&N MAGNOLIA para los lácteos, y F&N MAGNOLIA y F&N KING'S para los helados. Sus marcas de impresión y publicación incluyen Marshall Cavendish, Times Printers, Print Lab, Office & Schools Solutions, Times Distribution, Pansing, Times bookstores, Kaboom y GoGuru. Las filiales de la empresa son Fraser & Neave Holdings Bhd, King's Creameries (S) Pte Ltd, Yoke Food Industries Sdn Bhd y otras."

El precio actual de la acción F & N en tiempo real es 1.4185 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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