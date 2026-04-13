Operar EMCOR Group Inc - EME CFD

Sobre Emcor Group Inc

EMCOR Group, Inc. es una empresa de servicios de construcción e instalaciones eléctricas y mecánicas. La empresa opera a través de cinco segmentos: Servicios de construcción eléctrica e instalaciones en Estados Unidos, Servicios de construcción mecánica e instalaciones en Estados Unidos, Servicios de construcción en Estados Unidos, Servicios industriales en Estados Unidos y Servicios de construcción en el Reino Unido. Los servicios de construcción eléctrica y mecánica de la empresa consisten en el diseño, la integración, la instalación, la explotación y el mantenimiento, y la prestación de servicios relacionados con los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica; los sistemas eléctricos y de iluminación de las instalaciones; la instrumentación de procesos en las industrias de refinado, procesamiento químico, procesamiento de alimentos y minería; los sistemas de comunicación de voz y datos; los sistemas de control y filtración; el alumbrado de carreteras y de tránsito y las líneas de fibra óptica; los sistemas de fontanería, de proceso y de tuberías de alta pureza; los sistemas de calefacción y refrigeración de las plantas centrales; y los servicios de grúas y aparejos.

El precio actual de la acción EMCOR Group Inc en tiempo real es 811.26 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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