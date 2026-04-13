Operar Europris - EPRo CFD

Sobre Europris ASA

Europris ASA es un minorista de descuentos con sede en Noruega. La empresa ofrece un amplio surtido de productos de marca y de marcas propias. Su oferta se divide en 12 categorías de productos: Hogar y Cocina, Alimentación, Casa y Jardín, Electrónica, Cuidado Personal, Ropa y Calzado, Manualidades, Hobby y Oficina, Dulces y Chocolates, Lavandería y Limpieza, Mascotas y Viajes, Ocio y Deporte. La cadena Europris cuenta con más de 220 tiendas en toda Noruega. Su modelo de negocio se basa en la propiedad directa y la franquicia.

El precio actual de la acción Europris en tiempo real es 93.9 NOK. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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