Operar Stryker - SYK CFD

Sobre Stryker Corporation

STRYKER CORPORATION es una empresa de tecnología médica. La compañía opera a través de tres segmentos: Ortopedia, MedSurg y Neurotecnología y columna vertebral. Los productos del segmento de Ortopedia de la empresa comprenden implantes utilizados en reemplazo de la articulación de cadera y rodilla, traumatismos y cirugías. Los productos del segmento MedSurg de la empresa comprenden equipos quirúrgicos y sistemas de navegación quirúrgica (instrumentos); sistemas endoscópicos y de comunicaciones (endoscopia); equipos para el manejo de pacientes y urgencias médicas (médico), y dispositivos médicos nuevos y remanufacturados (sustentabilidad), así como otros dispositivos médicos utilizados en una gama de especialidades médicas. Los productos del segmento Neurotecnología y columna vertebral de la empresa abarcan tanto dispositivos neuroquirúrgicos como neurovasculares. Los productos de la compañía se venden en aproximadamente 100 países a través de las filiales y sucursales de ventas de propiedad de la compañía, así como de terceros corredores y distribuidores.

El precio actual de la acción Stryker en tiempo real es 342.1 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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