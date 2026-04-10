Operar Babcock International Group PLC - BABl CFD

Sobre Babcock International Group PLC

BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC es una sociedad de cartera. La Compañía proporciona servicios de ingeniería. Sus segmentos incluyen Marina y Tecnología, Defensa y Seguridad, Servicios de Apoyo e Internacional. El segmento de Marina y Tecnología brinda apoyo a los submarinos, barcos navales e infraestructura de la Marina Real del Reino Unido. También ofrece soluciones en ingeniería, gestión de equipos, consultoría, gestión de información y conocimiento. El segmento de Defensa y Seguridad ofrece servicios de apoyo de ingeniería y capacitación. El segmento de Servicios de Apoyo brinda servicios tanto a clientes del sector público como privado en tres áreas: nuclear civil, gestión de activos y capacitación técnica. El segmento Internacional se dedica al desarrollo de su negocio de servicios de emergencia de aviación, Mission Critical Services (MCS). La Compañía presta servicios a clientes en el Reino Unido y en todo el mundo a través de cuatro sectores de mercado, incluyendo el marino, terrestre, aéreo y nuclear.

El precio actual de la acción Babcock International Group PLC en tiempo real es 12.492 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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