Operar Omega Healthcare - OHI CFD

Sobre Omega Healthcare Investors Inc

Omega Healthcare Investors, Inc. es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) autoadministrado. La empresa mantiene una cartera de instalaciones sanitarias de larga duración e hipotecas sobre instalaciones sanitarias situadas en Estados Unidos y el Reino Unido. La Compañía opera a través del segmento, que consiste en inversiones en propiedades inmobiliarias relacionadas con la asistencia sanitaria situadas en los Estados Unidos y el Reino Unido. La empresa proporciona financiación y capital al sector de la asistencia sanitaria de larga duración, con especial atención a los centros de enfermería especializada (SNF), los centros de vida asistida (ALF) y, en menor medida, los centros de vida independiente (ILF), los centros de rehabilitación y cuidados intensivos (centros especializados) y los edificios de consultorios médicos (MOB). La cartera de la empresa se compone de arrendamientos a largo plazo y préstamos hipotecarios con empresas operadoras del sector sanitario y filiales. Además, la empresa concede préstamos de forma selectiva a operadores para capital circulante y gastos de capital.

El precio actual de la acción Omega Healthcare en tiempo real es 45.87 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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