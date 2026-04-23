Operar Harley Davidson - HOG CFD

Sobre Harley-Davidson Inc

Harley-Davidson, Inc. es la compañía matriz de Harley-Davidson Motor Company (HDMC) y Harley-Davidson Financial Services (HDFS). La compañía opera en dos segmentos: las Motocicletas y Productos Relacionados (motocicletas) y los servicios financieros. El segmento de Motocicletas está formado por HDMC, que diseña, fabrica y vende motocicletas Harley-Davidson al por mayor, así como también partes de motocicletas, accesorios, mercadería en general y servicios relacionados. La compañía fabrica y vende motocicletas de crucero y turismo al por mayor. El segmento de servicios financieros está formado por HDFS, que ofrece financiación mayorista y minorista y programas relacionados con seguros a los concesionarios Harley-Davidson y sus clientes minoristas. HDFS se dedica al negocio de financiación y servicio de inventario al por mayor y préstamos de consumo minorista para la compra de motocicletas Harley-Davidson.

El precio actual de la acción Harley Davidson en tiempo real es 23.19 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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