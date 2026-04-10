Operar Ayvens SA - AYV CFD

Sobre Ald SA

ALD SA, anteriormente ALD International SA, es una empresa con sede en Francia que se dedica principalmente al arrendamiento de vehículos de pasajeros. La empresa se centra en la provisión de soluciones de financiación y gestión de vehículos. La empresa ofrece servicios de financiación, adquisición, logística, alquiler de vehículos, alquiler de contratos y gestión de flotas. Presta servicios a los sectores industrial y comercial. La empresa opera una cadena de agencias en toda Francia. La empresa es una filial de Societe Generale SA.

El precio actual de la acción Ayvens SA en tiempo real es 10.84 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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