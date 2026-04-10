Operar AXIS Capital Holdings Limited - AXS CFD

Sobre Axis Capital Holdings Limited

AXIS Capital Holdings Limited es una sociedad de cartera. La empresa ofrece una gama de (re)seguros especializados, a través de filiales y redes de sucursales, con sede en Bermudas, Estados Unidos, Canadá, Europa y Singapur. Su actividad consiste en dos plataformas globales de suscripción: AXIS Insurance y AXIS Re. Sus segmentos incluyen el seguro y el reaseguro. El segmento de seguros opera a través de oficinas en Bermudas, Estados Unidos, Canadá, Europa, Singapur y Oriente Medio. Su segmento de reaseguro opera a través de oficinas en Bermudas, Estados Unidos, Suiza, Singapur, Brasil y Canadá. Las líneas de negocio en su segmento de seguros incluyen propiedad, marina, terrorismo, aviación, crédito y riesgo político, líneas profesionales, responsabilidad civil y accidentes y salud. Las líneas de negocio de su segmento de reaseguro incluyen catástrofes, bienes, líneas profesionales, crédito y caución, automóviles, responsabilidad civil, agricultura, ingeniería, y marítimo y otros.

El precio actual de la acción AXIS Capital Holdings Limited en tiempo real es 98.08 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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