Operar State Street SPDR S&P China ETF - GXC CFD

Sobre SPDR S&P China ETF

El fondo invierte, por lo general, la práctica totalidad, pero al menos el 80%, de sus activos totales en los valores que componen el índice y en recibos de depósito basados en los valores que lo componen. El índice es un índice ponderado por la capitalización del mercado diseñado para definir y medir el universo invertible de empresas que cotizan en bolsa domiciliadas en China y que están disponibles para los inversores extranjeros.

El precio actual de la acción State Street SPDR S&P China ETF en tiempo real es 97.74 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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