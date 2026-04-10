Operar Alcon Inc. - ALC CFD

Sobre Alcon AG

Alcon Inc. es una empresa con sede en Suiza especializada en la industria médica. La Empresa opera principalmente como una compañía de dispositivos para el cuidado de los ojos. Alcon Inc. presenta sus actividades en dos segmentos: Quirúrgico y Cuidado de la visión. El segmento Quirúrgico proporciona una línea de productos quirúrgicos oftálmicos que permiten a los cirujanos lograr resultados precisos. Su portafolio quirúrgico incluye tecnologías y dispositivos para cataratas, retina, cirugía refractiva, así como lentes intraoculares de tecnología avanzada (ATIOL) para tratar cataratas y errores refractivos, tales como presbicia y astigmatismo. El segmento Quirúrgico también incluye viscoelásticos avanzados, soluciones quirúrgicas, paquetes quirúrgicos y otros productos disponibles para la cirugía de cataratas y vitreorretiniano. El segmento de Cuidado de la visión fabrica lentes de contacto y productos para el cuidado de lentes, tales como productos para el ojo seco, cuidado de lentes de contacto, alergias oculares, así como vitaminas oculares y analgésicos para el enrojecimiento. La Empresa también ofrece educación continua para profesionales del cuidado de los ojos.

El precio actual de la acción Alcon Inc. en tiempo real es 78.01 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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