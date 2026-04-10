Operar Sunbelt Rentals Holdings Inc - SUNB CFD

Sobre Ashtead Group plc

Ashtead Group PLC es una empresa de alquiler de equipos con sede en el Reino Unido que opera bajo la marca Sunbelt Rentals con redes en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. La empresa alquila una gama de equipos de construcción, industriales y generales para una variedad de aplicaciones a una base de clientes diversa. Las unidades de negocio de la empresa incluyen Sunbelt US, Sunbelt UK y Sunbelt Canada. Opera aproximadamente 861 tiendas en los Estados Unidos, 77 tiendas en Canadá y aproximadamente 188 tiendas en el Reino Unido. Los equipos de la empresa pueden utilizarse para levantar, alimentar, generar, mover, excavar, compactar, perforar, soportar, fregar, bombear, dirigir, calentar y ventilar. Adquiere una serie de equipos de los fabricantes y los alquila a corto plazo a una serie de clientes. También vende los equipos antiguos en el mercado de segunda mano. La flota de alquiler de la empresa abarca desde pequeñas herramientas manuales hasta una serie de equipos de construcción.

El precio actual de la acción Sunbelt Rentals Holdings Inc en tiempo real es 49.55 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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