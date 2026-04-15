Operar Sanofi - ADR - SNY CFD

Sobre Sanofi SA (ADR)

SANOFI S.A. es una compañía de atención médica, centrada en las necesidades del paciente y dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de soluciones terapéuticas. Sus segmentos son Farmacéutico, Vacunas Humanas y Otros. El segmento Farmacéutico comprende las operaciones comerciales de varias franquicias, incluidas Specialty Care (Enfermedades Raras, Esclerosis Múltiple y Oncología), Diabetes y Productos Cardiovasculares, Prescripción Establecida, Cuidado de la salud de los consumidores y Genéricos, y actividades de investigación y desarrollo, producción y comercialización para todos las operaciones de productos farmacéuticos de la Compañía. El segmento Vacunas está dedicado a las vacunas e incluye las operaciones comerciales de la división de vacunas de la compañía Sanofi Pasteur y actividades dedicadas a la investigación, desarrollo, producción y comercialización para las operaciones de vacunas de la Compañía. Sus productos de Enfermedades Raras incluyen Cerezyme, Cerdelga, Myozyme y Lumizyme, Fabrazyme y Aldurazyme. Esta asociada con Alnylam Pharmaceuticals.

El precio actual de la acción Sanofi - ADR en tiempo real es 48.1 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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