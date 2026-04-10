Operar American Water Works - AWK CFD

Sobre American Water Works Company Inc

AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. es una sociedad de cartera para subsidiarias reguladas y basadas en el mercado en los Estados Unidos y Ontario, Canadá. El segmento de Negocios Regulados de la Compañía proporciona servicios de agua y aguas residuales como servicios públicos en 16 estados de los Estados Unidos al 31 de diciembre de 2016. Los Negocios Regulados en el Mercado consisten en cuatro segmentos, incluido el Grupo de Servicios Militares, que realiza operaciones mantenimiento (O&M) de sistemas de agua y saneamiento para bases militares; Grupo de Operaciones de Contrato, que lleva a cabo operaciones de O&M de instalaciones de agua y aguas residuales para los municipios y la industria de alimentos y bebidas; Grupo de servicios para propietarios, que ofrece principalmente planes de protección de líneas de agua y alcantarillado para los propietarios, y Keystone, que proporciona servicios de agua para las empresas de exploración y producción de gas natural. La Compañía, a través de su subsidiaria, American Water Works Service Company, Inc., proporciona servicios operativos y de soporte para sus subsidiarias operativas.

El precio actual de la acción American Water Works en tiempo real es 136.66 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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