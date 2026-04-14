Operar American Electric Power - AEP CFD

Sobre American Electric Power Company Inc

American Electric Power, Inc. (AEP) es una compañía tenedora de servicios públicos que posee, directa o indirectamente, todas las acciones comunes de circulación de sus filiales de servicios públicos y porcentajes variables de otras filiales. Las áreas de servicios de las subsidiarias de los servicios públicos de la compañía cubre los estados de Arkansas, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia, y West Virginia. Los segmentos de la Compañía incluye Utilidades Integradas Verticales, Utilidades de Transmisión y Distribución, AEP Transmission Holdco y Generación y Marketing. Las operaciones de servicios integrados verticalmente de AEP se dedican a la generación, transmisión y distribución de electricidad para la venta a clientes y minoristas y mayoristas. El segmento de Utilidades de Transmisión y Distribución consiste en la transmisión y distribución de electricidad para vender a clientes minoristas y mayoristas. AEP Transmission Holdco desarrolla, construye y opera instalaciones de transmisión.

El precio actual de la acción American Electric Power en tiempo real es 135.18 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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