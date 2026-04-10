Operar ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC OR - ATT.L CFD

Sobre Allianz Technology Trust PLC

Allianz Technology Trust PLC es un fondo cerrado con sede en el Reino Unido. El objetivo de inversión de la Sociedad es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas tecnológicas cotizadas en todo el mundo. La Sociedad invierte en empresas tecnológicas de tamaño medio y grande. Se centra en mantener empresas con crecimiento en determinados subsectores de la tecnología. También trata de mantener empresas que crearán valor para los accionistas con la introducción de un nuevo producto o una nueva tecnología. Su cartera de sectores incluye la tecnología de la información, el consumo discrecional, la industria, la sanidad, el sector inmobiliario y el efectivo. El gestor de inversiones de la Sociedad es Allianz Global Investors GmbH.

El precio actual de la acción ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC OR en tiempo real es 5.63435 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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