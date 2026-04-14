Operar Fresenius Medical Care AG & Co KGaA - FME CFD

Sobre Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA es una compañía de diálisis renal. La Compañía brinda atención de diálisis y servicios relacionados a personas que sufren de enfermedad renal en etapa terminal (ESRD), así como a otros servicios de atención médica. Los segmentos de la compañía incluyen el Segmento de América del Norte, el Segmento de Europa, Medio Oriente y África (EMEA), el Segmento de Asia y el Pacífico y el Segmento de América Latina. La compañía desarrolla y fabrica una gama de máquinas de diálisis, sistemas y productos desechables. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía vendió sus productos a clientes en más de 120 países y también los utilizó en sus operaciones internas de servicios de atención médica. Los servicios de coordinación de la atención de la compañía incluyen la prestación coordinada de servicios de farmacia, servicios especializados vasculares, cardiovasculares y endovasculares, servicios de pruebas de laboratorio sin diálisis, servicios médicos, servicios hospitalarios e intensivistas, servicios de planes de salud, servicios de centros de cirugía ambulatoria y servicios de atención de urgencia.

El precio actual de la acción Fresenius Medical Care AG & Co KGaA en tiempo real es 39.97 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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