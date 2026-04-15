Operar Sysco - SYY CFD

Sobre SYSCO Corporation

SYSCO CORPORATION es distribuidor de alimentos y productos relacionados principalmente a la industria la alimentación o de alimentos para consumo fuera de casa. Los segmentos de la compañía incluyen Broadline, SYGMA y otros. El segmento Broadline incluye sus operaciones de amplio espectro situadas en las Bahamas, Canadá, Costa Rica, Irlanda, México y Estados Unidos. Las empresas operadoras de Broadline distribuyen una línea completa de productos alimenticios y una gama de productos no alimenticios tanto a los clientes tradicionales como a clientes de cadenas de restaurantes, hospitales, escuelas, hoteles, catering industrial y otros lugares donde se sirven productos alimenticios. Las empresas operativas de SYGMA distribuyen una línea completa de productos alimenticios y una gama de productos no alimenticios a ciertos lugares de clientes de cadenas de restaurantes. El segmento Otro incluye productos de especialidad de la empresa; operaciones de cortes personalizados de carne; segmentos de la industria del alojamiento; una empresa que distribuye productos de especialidad importados; una empresa que distribuye a clientes internacionales y la plataforma Sysco Ventures.

El precio actual de la acción Sysco en tiempo real es 73.95 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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