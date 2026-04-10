Operar Albemarle Corporation - ALB CFD

Sobre Albemarle Corporation

ALBEMARLE CORPORATION es una desarrolladora, fabricante y comercializadora global de productos químicos especiales de alta ingeniería. La Empresa opera a través de tres segmentos: Litio y Materiales Avanzados, Especialidades de Bromo y Soluciones de Refinamiento. El segmento de Litio y Materiales Avanzados consta de dos categorías de productos: Litio y Soluciones de Rendimiento de Catalizador. El negocio de bromo y soluciones basadas en bromo incluye productos utilizados en soluciones de seguridad contra incendios y otras aplicaciones de químicos especiales. La Empresa presta servicios a diversos mercados finales, incluyendo refinamiento de petróleo, electrónica de consumo, almacenamiento de energía, construcción, automoción, lubricantes, productos farmacéuticos, protección de cultivos, seguridad alimentaria y servicios de química personalizada. Al 31 de diciembre de 2016, la Empresa y sus empresas conjuntas operaron 31 centros de producción y de investigación y desarrollo, así como un número de oficinas administrativas y de ventas en todo el mundo.

El precio actual de la acción Albemarle Corporation en tiempo real es 172.67 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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