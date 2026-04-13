Operar Dillards Cl A - DDS CFD

Sobre Dillard's, Inc.

Dillard's, Inc. es un minorista de ropa de moda, cosméticos y muebles para el hogar. La empresa opera a través de dos segmentos: la explotación de grandes almacenes minoristas y una empresa de construcción de contratación general. Opera aproximadamente 280 tiendas Dillard's, incluyendo 30 centros de liquidación, y una tienda de Internet que ofrece una selección de mercancías que incluye ropa de moda para mujeres, hombres y niños, accesorios, cosméticos, muebles para el hogar y otros bienes de consumo. La Compañía también opera una empresa de construcción de contratación general, CDI Contractors, LLC (CDI), cuyo negocio incluye la construcción y remodelación de tiendas para la Compañía. La selección de productos de la empresa incluye sus líneas de productos de marcas exclusivas, como Antonio Melani, Gianni Bini, GB, Roundtree & Yorke y Daniel Cremieux. Sus tiendas minoristas están situadas principalmente en centros comerciales y al aire libre en las regiones del suroeste, sureste y medio oeste de Estados Unidos.

El precio actual de la acción Dillards Cl A en tiempo real es 588.86 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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