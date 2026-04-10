Operar Airtel Africa Plc - AAF CFD

Sobre Airtel Africa PLC

Airtel Africa plc es un proveedor de servicios de telecomunicaciones y dinero móvil con sede en el Reino Unido. Los segmentos de la empresa incluyen Nigeria, África oriental y África francófona. La empresa ofrece un conjunto integrado de soluciones de telecomunicaciones a sus abonados, incluyendo servicios de voz y datos móviles, así como servicios de dinero móvil tanto a nivel nacional como internacional. Ofrece servicios de voz inalámbricos de prepago y pospago, itinerancia internacional y servicios de telefonía fija. Ofrece un conjunto de servicios de comunicación de datos, incluidos los de segunda generación (2G), tercera generación (3G) y cuarta generación (4G). Proporciona servicios 4G en aproximadamente todos sus 14 mercados. Ofrece servicios de dinero móvil, incluidos servicios de pago, microcréditos, ahorros y transferencias internacionales de dinero.

El precio actual de la acción Airtel Africa Plc en tiempo real es 3.8701 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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