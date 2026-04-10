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Sobre TotalEnergies SE

Total S.A. (Total) es una compañía de petróleo y gas. La Compañía tiene tres segmentos: un segmento Upstream, que incluye las actividades de exploración y producción de hidrocarburos y las actividades de gas y energía; un segmento de Refinación y Productos Químicos que constituye un centro industrial compuesto por las actividades de refinación, petroquímicos y productos químicos especializados, y también incluye las actividades de comercialización y envío de petróleo, y un segmento de Comercialización y Servicios, incluidas las actividades de suministro y comercialización en el campo de productos del petróleo, así como la actividad de Nuevas Energías. Su segmento corporativo incluye actividades operativas y financieras. La Compañía opera en los sectores de energías renovables y generación de energía. Se dedica a diversos sectores de la industria del petróleo y el gas, incluidos la exploración (exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos) y downstream (refinación, petroquímicos, productos químicos especializados, comercialización y envío de petróleo crudo y productos derivados del petróleo y comercialización).

El precio actual de la acción TotalEnergies SE en tiempo real es 77.93 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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