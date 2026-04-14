¿Qué influye en la tasas de cambio del par GBP/USD?

El precio del GBP/USD fluctúa constantemente, influido por factores que afectan directamente la tasa de cambio (USD a GBP) y el cambio dólar/libra, como la publicación de datos económicos, la política monetaria y el sentimiento del mercado mundial.

Decisiones sobre las tasas de interés (Banco de Inglaterra y Reserva Federal)

Las tasas de interés fijadas por el Banco de Inglaterra (BoE) y la Reserva Federal estadounidense (Fed) pueden influir directamente en el precio del par GBP/USD. Los cambios en las tasas de interés relativas entre los dos bancos centrales suelen afectar la demanda: las tasas más altas tienden a atraer a los inversores que buscan mejores rendimientos. Por ejemplo, si la Fed sube las tasas de interés mientras que el Banco de Inglaterra se mantiene estable, el GBP/USD podría caer al aumentar la demanda de USD. Por el contrario, si el Banco de Inglaterra anuncia subidas de tasas antes que la Reserva Federal, el par GBP/USD podría fortalecerse.

Indicadores económicos que afectan el GBP/USD

La publicación de datos económicos, como el IPC (inflación) del Reino Unido y los EE. UU., el crecimiento del PIB y las estadísticas de empleo influyen en la volatilidad de los precios del GBP/USD. Unos datos económicos del Reino Unido mejores de lo esperado, como un crecimiento robusto del PIB o una caída del desempleo, podrían impulsar al GBP/USD al alza. Por el contrario, si la inflación en los EE. UU. aumenta bruscamente e impulsa las expectativas de endurecimiento de la Fed, el dólar estadounidense podría apreciarse, empujando a la baja al GBP/USD. Monitorea estos comunicados en nuestro calendario económico de la aplicación para conocer los principales indicadores, noticias y actualizaciones sobre los próximos eventos.

Acontecimientos y eventos políticos

Las decisiones y los eventos políticos pueden causar volatilidad en el GBP/USD. Los acontecimientos relacionados con el Brexit han influido históricamente en la libra esterlina: los resultados positivos específicos del Reino Unido tienden a apoyar a la GBP/USD, mientras que la incertidumbre a menudo pesa sobre ella. Del mismo modo, los acontecimientos políticos, como los cambios en la política fiscal de los EE. UU. o los cierres del Gobierno, pueden afectar la fortaleza del USD, influyendo potencialmente en los movimientos del precio del GBP/USD.

Sentimiento de riesgo y tendencias mundiales

El apetito de riesgo de los inversionistas mundiales afecta significativamente el GBP/USD. En épocas de optimismo económico, los inversionistas pueden favorecer a las divisas principales sensibles al crecimiento, como la GBP, lo cual podría impulsar el GBP/USD. Sin embargo, en períodos de incertidumbre o agitación en los mercados, los inversionistas podrían decantarse por divisas refugio, como el USD, lo cual podría provocar una caída del GBP/USD. Por ejemplo, durante las primeras fases de la pandemia de COVID-19, el USD se fortaleció bruscamente al buscar los inversionistas seguridad.

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