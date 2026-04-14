¿Qué es el GBP/USD (par libra-dólar) y cómo se hace trading con él?
Conoce todo sobre el GBP/USD, también conocido como «cable», incluidos los principales factores que influyen en su precio, las estrategias de trading más comunes y cómo operar con el par GBP/USD mediante CFD.
Ir a la página de mercado
¿Qué es el GBP/USD?
GBP/USD, comúnmente conocido como «cable», es un importante par de divisas que representa el tipo de cambio de GBP a USD (libra esterlina a dólar estadounidense). El par GBP/USD es uno de los pares más negociados del mercado de divisas, ya que comprende las divisas de dos de las mayores economías del mundo: el Reino Unido y los EE. UU.
El apodo de «cable» tiene su origen en los cables telegráficos transatlánticos del siglo XIX utilizados para transmitir las tasas de cambio entre Londres y Nueva York, dos importantes centros financieros mundiales.
El GBP/USD es conocido por su gran liquidez, su considerable volumen de trading y su frecuente volatilidad. El par suele responder con fuerza a los indicadores económicos, incluidas las decisiones sobre las tasas de interés del Banco de Inglaterra (BoE) y la Reserva Federal de los EE. UU. (Fed), los datos de crecimiento del PIB, los reportes de inflación y las cifras comerciales.
Conoce más en nuestras completas guías para traders:
- ¿Qué es el trading de divisas?
- Principales pares de divisas
- Las mayores economías del mundo
¿Por qué hacer trading con el par GBP/USD?
El GBP/USD ofrece distintas oportunidades potenciales de trading debido a las siguientes características:
- Volumen y liquidez: La gran liquidez del GBP/USD suele traducirse en spreads, o diferenciales, estrechos, especialmente durante las horas punta de trading, lo cual permite una ejecución eficiente de las operaciones.
- Volatilidad de los precios: el par suele experimentar importantes fluctuaciones de precios en torno a eventos económicos importantes, como el anuncio de las tasas de interés.
- Correlación entre datos económicos: el GBP/USD reacciona de forma previsible a los datos económicos del Reino Unido y los EE. UU., como la inflación, las cifras de empleo y los reportes del PIB.
- Comportamiento técnico diferenciado: el GBP/USD suele mostrar patrones gráficos claros y zonas de soporte/resistencia identificables, lo cual ayuda a las estrategias de análisis técnico.
El desempeño pasado no garantiza los resultados futuros: las características del par GBP/USD evolucionan con los cambios en las condiciones macroeconómicas, geopolíticas y específicas de cada país.
Riesgos potenciales de hacer trading con el par GBP/USD en el mercado de divisas
Si bien el GBP/USD presenta importantes oportunidades de trading, los traders deben tener en cuenta los riesgos específicos asociados a este par de divisas.
- Alta volatilidad: el GBP/USD experimenta fuertes oscilaciones de precios en torno a los eventos económicos, lo cual puede magnificar las pérdidas si no se gestiona adecuadamente.
- Riesgo de correlación de divisas: los movimientos del par GBP/USD pueden verse influidos por el sentimiento global o por los cambios en pares de divisas relacionados, como el EUR/USD o el USD/JPY.
- Gaps en el precio generados por la liquidez: mantener posiciones de un día para otro o los fines de semana puede exponer a los traders a gaps, o brechas, inesperados, los cuales pueden provocar pérdidas superiores a las expectativas iniciales.
Los traders pueden utilizar estrategias de trading para lograr un enfoque estructurado, así como herramientas de gestión del riesgo, como las órdenes stop-loss y take-profit, para ayudar a mitigar los posibles riesgos de la caída de los precios.
¿Qué influye en la tasas de cambio del par GBP/USD?
El precio del GBP/USD fluctúa constantemente, influido por factores que afectan directamente la tasa de cambio (USD a GBP) y el cambio dólar/libra, como la publicación de datos económicos, la política monetaria y el sentimiento del mercado mundial.
Decisiones sobre las tasas de interés (Banco de Inglaterra y Reserva Federal)
Las tasas de interés fijadas por el Banco de Inglaterra (BoE) y la Reserva Federal estadounidense (Fed) pueden influir directamente en el precio del par GBP/USD. Los cambios en las tasas de interés relativas entre los dos bancos centrales suelen afectar la demanda: las tasas más altas tienden a atraer a los inversores que buscan mejores rendimientos. Por ejemplo, si la Fed sube las tasas de interés mientras que el Banco de Inglaterra se mantiene estable, el GBP/USD podría caer al aumentar la demanda de USD. Por el contrario, si el Banco de Inglaterra anuncia subidas de tasas antes que la Reserva Federal, el par GBP/USD podría fortalecerse.
Indicadores económicos que afectan el GBP/USD
La publicación de datos económicos, como el IPC (inflación) del Reino Unido y los EE. UU., el crecimiento del PIB y las estadísticas de empleo influyen en la volatilidad de los precios del GBP/USD. Unos datos económicos del Reino Unido mejores de lo esperado, como un crecimiento robusto del PIB o una caída del desempleo, podrían impulsar al GBP/USD al alza. Por el contrario, si la inflación en los EE. UU. aumenta bruscamente e impulsa las expectativas de endurecimiento de la Fed, el dólar estadounidense podría apreciarse, empujando a la baja al GBP/USD. Monitorea estos comunicados en nuestro calendario económico de la aplicación para conocer los principales indicadores, noticias y actualizaciones sobre los próximos eventos.
Acontecimientos y eventos políticos
Las decisiones y los eventos políticos pueden causar volatilidad en el GBP/USD. Los acontecimientos relacionados con el Brexit han influido históricamente en la libra esterlina: los resultados positivos específicos del Reino Unido tienden a apoyar a la GBP/USD, mientras que la incertidumbre a menudo pesa sobre ella. Del mismo modo, los acontecimientos políticos, como los cambios en la política fiscal de los EE. UU. o los cierres del Gobierno, pueden afectar la fortaleza del USD, influyendo potencialmente en los movimientos del precio del GBP/USD.
Sentimiento de riesgo y tendencias mundiales
El apetito de riesgo de los inversionistas mundiales afecta significativamente el GBP/USD. En épocas de optimismo económico, los inversionistas pueden favorecer a las divisas principales sensibles al crecimiento, como la GBP, lo cual podría impulsar el GBP/USD. Sin embargo, en períodos de incertidumbre o agitación en los mercados, los inversionistas podrían decantarse por divisas refugio, como el USD, lo cual podría provocar una caída del GBP/USD. Por ejemplo, durante las primeras fases de la pandemia de COVID-19, el USD se fortaleció bruscamente al buscar los inversionistas seguridad.
Conoce los impulsores de los precios del mercado de divisas y mucho más en nuestra página de análisis de mercado.
Descubra más características del mercado de divisas en nuestra completa guía del trading de divisas.
Cómo operar CFD sobre GBP/USD con nosotros
Empezar a operar con contratos por diferencia (CFD) sobre el par GBP/USD en nuestra plataforma es muy intuitivo, por lo que, una vez que tu cuenta esté aprobada, podrás empezar a hacer trading en cuestión de minutos. Solo tienes que seguir estos prácticos pasos para abrir tu primera posición en el par GBP/USD:
- Crea una cuenta de trading y completa el proceso de verificación.
- Elige «GBP/USD» de nuestra lista de instrumentos de CFD.
- Establece los parámetros de la operación, incluidos el tamaño de la misma, el apalancamiento y las herramientas de gestión del riesgo.
- Practica con una cuenta demo para probar tu estrategia de trading con fondos virtuales.
- Abre tu operación según la estrategia de trading que hayas elegido, una vez que estés listo para operar.
- ¿Comprar o vender? Selecciona «comprar» si crees que el GBP/USD subirá, o «vender» si esperas que baje.
- Monitorea tu posición, utiliza nuestras avanzadas herramientas de gráficos y análisis en tiempo real para mantenerte informado y gestiona tus operaciones de trading con eficacia.
Nuestra sencilla plataforma web y aplicación móvil ofrecen funciones intuitivas para los traders de CFD, como indicadores técnicos y fundamentales, análisis de mercado, alertas personalizables, sólidas herramientas de gestión de riesgos y soporte 24/7.
¿Listo para empezar a hacer trading con el GBP/USD? Prueba una cuenta demo para conocer de primera mano nuestra plataforma.
¿Cuáles son las mejores estrategias de trading para el GBP/USD?
Las estrategias de trading para el GBP/USD pueden proporcionar un enfoque estructurado. Saber cuándo hacer trading con el par GBP/USD aumenta la eficacia de la estrategia y alinea las operaciones con los períodos de volatilidad óptima del mercado. Los traders también pueden utilizar ciertas herramientas, como una calculadora de pips, para medir los movimientos de los precios.
- Trading de tendencia: consiste en identificar la dirección del precio del GBP/USD mediante indicadores técnicos.Los traders de tendencia podrían abrir posiciones largas cuando el par forme máximos y mínimos más altos, o posiciones cortas durante un impulso bajista sostenido.
- Trading de ruptura: se centra en los movimientos bruscos de las cotizaciones tras la ruptura de niveles clave de soporte o resistencia. Los traders de ruptura podrían establecer órdenes de entrada justo fuera de estos niveles para capturar movimientos direccionales rápidos.
- Trading de rango: especialmente útil durante los períodos de menor volatilidad, como entre las publicaciones de datos importantes.Los traders de rango tienen como objetivo comprar cerca de los niveles de soporte identificados y vender cerca de la resistencia.
- Trading macro: una estrategia con una perspectiva en el medio plazo —a menudo de semanas a meses— que intenta obtener beneficios cuando las perspectivas económicas del Reino Unido y los EE. UU. divergen.
Conoce más sobre el trading con acciones en nuestra guía de trading con acciones y en nuestra página de estrategias de trading.
¿Cuáles son los horarios de trading y los solapamientos de mercado del GBP/USD?
GBP/USD está disponible para hacer trading 24 horas al día, cinco días a la semana, de acuerdo con el horario del mercado mundial de divisas.
Las actividades de trading varían en función de las sesiones de mercado, aumentando históricamente durante el solapamiento de los mercados de Londres y Nueva York, donde la liquidez y la volatilidad alcanzan su punto álgido: de 13:00 a 17:00 UTC en invierno, y de 12:00 a 16:00 UTC en verano*.
Principales sesiones trading para el par GBP/USD:
|Sesión
|Verano (UTC)
|Invierno (UTC)
|Londres
|De 7:00 a 16:00
|De 8:00 a 17:00
|Nueva York
|De 12:00 a 21:00
|De 13:00 a 22:00 h
El GBP/USD se negocia más activamente cuando las publicaciones de datos económicos —como las cifras de empleo del Reino Unido o las nóminas no agrícolas de los EE. UU.— coinciden con estos solapamientos de sesión, lo que ofrece unas condiciones óptimas para las estrategias de trading basadas en la volatilidad.
Para obtener información detallada y actualizada sobre los horarios de trading en el mercado de divisas, visita nuestra página dedicada a los horarios de trading en el mercado de divisas.
*Las horas punta de trading se basan en tendencias históricas y están sujetas a cambios debido a la evolución de las condiciones del mercado y a eventos específicos.
Preguntas Frecuentes
¿El GBP/USD es adecuado para principiantes?
El GBP/USD puede ser adecuado para traders principiantes que tengan nociones básicas de trading, ya que su elevada liquidez suele traducirse en precios constantes y spreads competitivos. Sin embargo, el par puede experimentar una fuerte volatilidad en torno a los datos económicos o eventos políticos del Reino Unido y los EE. UU. Los principiantes deben operar con cautela, centrándose en estrategias definidas, configuraciones técnicas y una sólida gestión del riesgo.
¿Cuál es el mejor momento del día para operar con el GBP/USD?
Las horas óptimas de trading para el GBP/USD se producen históricamente cuando coinciden las sesiones de Londres y Nueva York: de 13:00 a 17:00 UTC en invierno, y de 12:00 a 16:00 en verano. Esta ventana suele ofrecer mayor liquidez, spreads más estrechos y mayor volatilidad, lo cual resulta ideal para los traders del día o los que utilizan estrategias en el corto plazo; sin embargo, la actividad de trading también puede verse influida por la evolución de las condiciones del mercado y los eventos específicos de cada país.
¿Cuál es el spread medio en el GBP/USD?
Los spreads de los CFD sobre el par GBP/USD pueden variar en función de las condiciones del mercado, los modelos de precios de los brókeres y los volúmenes de trading. Durante las horas activas de trading, los spreads pueden ser más estrechos, mientras que los períodos de baja liquidez o alta volatilidad —como los que rodean a los grandes eventos— pueden dar lugar a una ampliación temporal. Los traders deben revisar los precios en tiempo real y estar atentos a los cambios en la dinámica de los spreads.
¿Cómo la decisión sobre las tasas de interés afecta el GBP/USD?
El GBP/USD suele reaccionar bruscamente a las decisiones sobre las tasas de interés y a las declaraciones sobre política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) y de la Reserva Federal (Fed). Históricamente, las subidas de las tasas de interés o los comentarios «hawkish», o de línea dura, del Banco de Inglaterra fortalecen la libra esterlina, mientras que las señales pesimistas pueden lastrarla. Del mismo modo, las medidas de línea dura de la Fed pueden apoyar la fortaleza del dólar. Los traders siguen de cerca los anuncios, las actas y las orientaciones de los bancos centrales para anticiparse y responder a los movimientos del mercado.