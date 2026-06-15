OPI de Starlink: cómo hacer trading con acciones de Starlink

¿Qué podría influir en la valoración de Starlink?

El eventual precio de las acciones de Starlink en su OPI podría depender de una combinación de parámetros específicos de la compañía y de fuerzas más amplias del mercado. A continuación, se muestran algunos factores potenciales que podrían impulsar —o perjudicar— la valoración de Starlink una vez que sus acciones salgan a bolsa:

Desempeño financiero y generación de liquidez

La continua expansión de los ingresos, la mejora de los márgenes y la evidencia de un flujo de caja libre positivo facilitarían la valoración de la compañía según los múltiplos tradicionales. Sin embargo, cualquier estancamiento en el crecimiento de los ingresos, el aumento de los costos de lanzamiento o las nuevas pérdidas podrían moderar el apetito por la OPI.

Crecimiento de suscriptores e ingresos medios por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés)

Starlink tiene más de 5 millones de suscriptores en todo el mundo. Mantener el crecimiento al tiempo que se reduce la pérdida de clientes (o «churn») y se amplía la cuota de usuarios corporativos y de movilidad con mayor ARPU podría respaldar los modelos alcistas. Por el contrario, la ralentización de las adiciones netas, el aumento de la rotación o los mayores descuentos en los precios podrían presionar las previsiones y comprimir la valoración.

Autorizaciones reglamentarias y acceso al espectro

Las licencias siguen siendo un factor determinante. A fecha de mayo de 2025, India seguía pendiente de la aprobación final tras una carta de intenciones. Una luz verde en este país o el progreso en otras regiones pobladas podrían ampliar materialmente la base de suscriptores potenciales de Starlink; sin embargo, los retrasos o las tasas adicionales del espectro podrían tener el efecto contrario.

Panorama competitivo de la banda ancha LEO

El proyecto Kuiper de Amazon comenzó su despliegue a gran escala con 27 satélites lanzados hasta el 28 de abril de 2025, mientras que las constelaciones Guowang y Qianfan de China se están acelerando a pesar de los primeros contratiempos. El éxito de los lanzamientos podría impulsar el precio de las acciones de Starlink en la OPI. Por el contrario, los contratiempos técnicos o los lanzamientos más lentos de los competidores pueden afectar la valoración de Starlink.

Economía de lanzamiento y gastos de capital

Se cree que el costo interno de SpaceX por vuelo de Falcon 9 es de entre 15 y 30 millones de dólares, a fecha de mayo de 2025. Sin embargo, en 2022, Musk estableció un objetivo en el largo plazo de menos de 10 millones de dólares por lanzamiento de Starship. Alcanzar esas cifras —y prolongar la vida útil de los satélites— puede reducir las necesidades de capex y elevar el flujo de caja, apoyando una valoración más alta. Por otra parte, los fracasos en el lanzamiento, los retrasos normativos o una reducción de costos más lenta de lo previsto podrían añadir riesgo.

Contratos públicos y de defensa

Los acuerdos de ancho de banda de alto margen con agencias estadounidenses y aliadas —incluidos los grandes contratos gubernamentales y de defensa— pueden proporcionar una visibilidad de ingresos plurianual. Sin embargo, la ampliación de estos contratos podría tranquilizar a los inversionistas; por el contrario, el escrutinio político o los recortes de financiamiento podrían lastrar las previsiones.