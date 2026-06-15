OPI de Starlink: cómo hacer trading con acciones de Starlink
Conoce todo sobre Starlink y su posible OPI, qué podría influir en el precio de las acciones de Starlink en su OPI y cómo operar con valores espaciales mediante CFD.
¿Cuándo es la fecha de la OPI de Starlink?
A 27 de mayo de 2025, aún no hay fecha confirmada para la OPI de Starlink. La unidad de internet por satélite permanece dentro de SpaceX y no ha presentado una OPI, ni ha designado suscriptores.
El 20 de mayo de 2025, Elon Musk, en declaraciones al editor de Bloomberg Mishal Husain, repitió que Starlink podría cotizar en bolsa «una vez que el flujo de caja sea predecible», pero se negó a fijar un calendario y afirmó que «no tiene prisa» por exponer la compañía a la presión trimestral del mercado.
Cuando se produzca la salida a bolsa, si es que llega a producirse, Starlink podría cotizar en el mercado Nasdaq. Hasta entonces, Starlink está en fase previa a la OPI, lo cual significa que no hay acciones disponibles en las bolsas públicas.
¿Qué es Starlink?
Starlink es el negocio de banda ancha por satélite de SpaceX, compañía aeroespacial privada dirigida por Elon Musk. Anunciada en 2015 y abierta a la beta pública en 2020, Starlink conecta a los usuarios mediante una constelación de órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés) que ha lanzado aproximadamente 8,700 satélites, con unos 7,500 en órbita a 23 de mayo de 2025, la mayor flota jamás reunida. Los frecuentes lanzamientos de Falcon 9 mantienen la red en expansión; 2025 despegues de SpaceX siguen añadiendo nuevos lotes de naves espaciales.
El flujo de ingresos de Starlink combina un kit de hardware único con una cuota de servicio recurrente, complementada por la capacidad al por mayor vendida a aerolíneas, compañías de transporte y clientes gubernamentales. En mayo de 2025, Starlink daba servicio a más de 5 millones de clientes en más de 125 países autorizados, y su objetivo es seguir creciendo en grandes mercados emergentes, como la India, donde está pendiente la aprobación de la normativa.
Conoce más en nuestra ´guía de trading de la OPI de SpaceX.
¿Cuál es la fuente de ingresos de Starlink?
Starlink genera ingresos en dos pasos: primero, vende un terminal de usuario —a veces, con pérdidas— y, luego, cobra una cuota de conectividad continua. A continuación, añade servicios corporativos, de movilidad y gubernamentales de mayor margen, junto con acuerdos mayoristas de ancho de banda con operadores móviles.
A continuación, se ofrece más información sobre las fuentes de ingresos de Starlink:
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Flujo de ingresos
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Descripción
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Hardware del terminal
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Ventas puntuales de antenas parabólicas, routers y el Mini de tamaño mochila; aunque el hardware no genera beneficios y suele estar subvencionado.
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Suscripciones de consumidores
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Planes mensuales para hogares y usuarios «itinerantes».
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Compañías y negocios
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Paquetes «Global Priority» y fijos con suscripciones mensuales, más complementos de datos con límite.
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Servicios de movilidad
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Conectividad marítima, aérea y terrestre. Starlink prestó servicio a aproximadamente 75,000 buques y más de 450 aeronaves en 2024.
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Gobierno y defensa (Starshield)
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Ancho de banda seguro y satélites a medida para el Departamento de Defensa estadounidense, fuerzas aliadas y organismos de emergencia; respaldados por contratos plurianuales.
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Backhaul de operador y directo a dispositivo
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Los primeros acuerdos mayoristas con operadores como T-Mobile, One NZ y Telstra —además de los indios Jio y Airtel— permiten hoy enviar mensajes de texto, con servicios de banda ancha/datos previstos para el futuro.
En conjunto, las suscripciones residenciales aportan ingresos recurrentes, mientras que los contratos corporativos, de movilidad, mayoristas y de defensa contribuyen con ventas de mayor margen. Esta combinación reduce la dependencia de un único segmento y podría estabilizar la generación de tesorería antes de una futura salida a bolsa.
¿Qué podría influir en la valoración de Starlink?
El eventual precio de las acciones de Starlink en su OPI podría depender de una combinación de parámetros específicos de la compañía y de fuerzas más amplias del mercado. A continuación, se muestran algunos factores potenciales que podrían impulsar —o perjudicar— la valoración de Starlink una vez que sus acciones salgan a bolsa:
Desempeño financiero y generación de liquidez
La continua expansión de los ingresos, la mejora de los márgenes y la evidencia de un flujo de caja libre positivo facilitarían la valoración de la compañía según los múltiplos tradicionales. Sin embargo, cualquier estancamiento en el crecimiento de los ingresos, el aumento de los costos de lanzamiento o las nuevas pérdidas podrían moderar el apetito por la OPI.
Crecimiento de suscriptores e ingresos medios por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés)
Starlink tiene más de 5 millones de suscriptores en todo el mundo. Mantener el crecimiento al tiempo que se reduce la pérdida de clientes (o «churn») y se amplía la cuota de usuarios corporativos y de movilidad con mayor ARPU podría respaldar los modelos alcistas. Por el contrario, la ralentización de las adiciones netas, el aumento de la rotación o los mayores descuentos en los precios podrían presionar las previsiones y comprimir la valoración.
Autorizaciones reglamentarias y acceso al espectro
Las licencias siguen siendo un factor determinante. A fecha de mayo de 2025, India seguía pendiente de la aprobación final tras una carta de intenciones. Una luz verde en este país o el progreso en otras regiones pobladas podrían ampliar materialmente la base de suscriptores potenciales de Starlink; sin embargo, los retrasos o las tasas adicionales del espectro podrían tener el efecto contrario.
Panorama competitivo de la banda ancha LEO
El proyecto Kuiper de Amazon comenzó su despliegue a gran escala con 27 satélites lanzados hasta el 28 de abril de 2025, mientras que las constelaciones Guowang y Qianfan de China se están acelerando a pesar de los primeros contratiempos. El éxito de los lanzamientos podría impulsar el precio de las acciones de Starlink en la OPI. Por el contrario, los contratiempos técnicos o los lanzamientos más lentos de los competidores pueden afectar la valoración de Starlink.
Economía de lanzamiento y gastos de capital
Se cree que el costo interno de SpaceX por vuelo de Falcon 9 es de entre 15 y 30 millones de dólares, a fecha de mayo de 2025. Sin embargo, en 2022, Musk estableció un objetivo en el largo plazo de menos de 10 millones de dólares por lanzamiento de Starship. Alcanzar esas cifras —y prolongar la vida útil de los satélites— puede reducir las necesidades de capex y elevar el flujo de caja, apoyando una valoración más alta. Por otra parte, los fracasos en el lanzamiento, los retrasos normativos o una reducción de costos más lenta de lo previsto podrían añadir riesgo.
Contratos públicos y de defensa
Los acuerdos de ancho de banda de alto margen con agencias estadounidenses y aliadas —incluidos los grandes contratos gubernamentales y de defensa— pueden proporcionar una visibilidad de ingresos plurianual. Sin embargo, la ampliación de estos contratos podría tranquilizar a los inversionistas; por el contrario, el escrutinio político o los recortes de financiamiento podrían lastrar las previsiones.
Cómo hacer trading con acciones de Starlink
Si Starlink completa su OPI en el mercado de valores Nasdaq, los traders podrán especular con la evolución del precio de sus acciones mediante contratos por diferencias (CFD).
A continuación, te explicamos cómo hacer trading con acciones de Starlink cuando estén disponibles:
- 1 Elige una plataforma de corretajeSelecciona un bróker regulado que ofrezca acciones o CFD de Starlink.
- 2 Crea una cuenta de tradingRegístrate y verifica tu identidad.
- 3 Haz un depósitoAgrega fondos a tu cuenta mediante el método que prefieras.
- 4 Monitorea el desempeño de las accionesMantente al día sobre reportes financieros, calendarios de lanzamiento y noticias del sector.
- 5 Realiza una operaciónCompra o vende acciones, y utiliza órdenes a mercado o limitadas. Considera las órdenes stop-loss para la gestión del riesgo.
Conoce más sobre el trading de acciones tecnológicas y mucho más con nuestra guía de trading en acciones.
¿Con qué acciones espaciales puedo hacer trading ahora mismo?
¿Quieres obtener exposición al sector espacial antes de la posible salida a bolsa de Starlink? A continuación, encontrarás una guía concisa de cinco compañías que cotizan en bolsa activamente y a las cuales puedes acceder mediante CFD sobre acciones.
Boeing
Boeing construye la etapa central del sistema de lanzamiento espacial de la NASA. Los resultados del grupo en el 1T de 2025 mostraron una importante cartera de pedidos de 545,000 millones de dólares, y las acciones podrían reaccionar a las principales noticias sobre contratos comerciales, de defensa y espaciales: hacer trading con CFD sobre Boeing
Lockheed Martin
Lockheed Martin, junto con Boeing, es copropietaria de United Launch Alliance, que comenzó a desplegar a gran escala la constelación Kuiper de Amazon con un lanzamiento del Atlas V en abril de 2025. Entre sus impulsores de precios, podrían incluirse los presupuestos de defensa de los EE. UU., la cadencia de lanzamiento de ULA y la generación trimestral de efectivo: hacer trading con CFD sobre Lockheed Martin
Virgin Galactic
Virgin Galactic, pionera del turismo espacial, está construyendo naves espaciales de clase Delta y tiene previsto reabrir la venta de billetes en el 1T de 2026, según confirmó en sus resultados del 1T de 2025. Los resultados de los vuelos de prueba, las cifras de reservas y los anuncios normativos pueden mover potencialmente el precio de las acciones: hacer trading con CFD sobre Virgin Galactic
Rocket Lab USA
Rocket Lab anunció por primera vez Electron —un vehículo de lanzamiento orbital parcialmente reutilizable de dos etapas— en 2014. A fecha de mayo de 2025, Electron ha lanzado más de 60 misiones, mientras que la compañía tiene previsto realizar un primer vuelo de prueba de Neutron en la segunda mitad de 2025. La cadencia de lanzamiento, la obtención de contratos y los avances en Neutron podrían influir en su cotización: hacer trading con CFD sobre Rocket Lab
Thales Group
Thales Group posee Thales Alenia Space, una filial que fabrica satélites para telecomunicaciones, observación de la Tierra y misiones científicas. Sus resultados para 2024 revelaron una entrada de pedidos récord de 25,289 millones de euros, lo cual ofrece una gran visibilidad de cara al futuro. Las acciones de Thales podrían reaccionar a eventos fundamentales como anuncios de nuevos contratos ESA o comerciales: hacer trading con CFD sobre Thales
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Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo invertir o hacer trading en Starlink?
Starlink sigue siendo una unidad privada de SpaceX, por lo que no hay acciones minoristas ni CFD para hacer trading. Una vez que salga a bolsa, probablemente en el mercado de valores Nasdaq, los brókeres regulados añadirán la acción, lo cual significa que podrás hacer trading con ella por medio de un derivado, como los CFD sobre acciones. Hasta entonces, puedes obtener exposición al sector por medio de compañías cotizadas, como Boeing, Lockheed Martin o Thales.
¿Starlink va a salir a bolsa?
Probablemente, pero aún no. Preguntado en el Foro Económico de Qatar el 20 de mayo de 2025, Elon Musk calificó de «posible» la salida a bolsa de Starlink, pero dijo que «no tenía prisa», reiterando que la condición previa es un flujo de caja fiable. No se ha presentado ningún folleto ni se ha designado ningún banco, por lo que aún no se ha anunciado la fecha de la OPI.
¿Cómo puedo comprar Starlink antes de la OPI?
El acceso está limitado a las operaciones secundarias con acciones de SpaceX en plataformas privadas como Forge Global. Estas operaciones carecen de liquidez, conllevan amplios spreads y están sujetas al derecho de preferencia de SpaceX, por lo que la mayoría de los traders minoristas no pueden participar.
¿Cuánto valen las acciones de Starlink?
La valoración sigue siendo inferida. La oferta para empleados de SpaceX de diciembre de 2024 fijó el precio del grupo en unos 350,000 millones de dólares, que cubren tanto el lanzamiento como las operaciones de Starlink. Sin embargo, el precio final solo se conocerá cuando la OPI establezca un rango oficial, si la compañía cotiza en bolsa.
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