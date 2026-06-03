OPI de SpaceX
Conoce todo sobre SpaceX y su anticipada OPI, incluidos los principales impulsores del negocio, la valoración potencial y cómo hacer trading con sus acciones mediante CFD cuando salga a bolsa.
¿Cuándo es la fecha de la OPI de SpaceX?
A fecha de 2025, SpaceX no ha confirmado una fecha oficial para su oferta pública inicial (OPI). Sin embargo, las especulaciones del mercado han crecido tras los comentarios de Elon Musk, que sugiere que Starlink, la división de Internet por satélite de SpaceX, podría salir a bolsa primero. Los analistas prevén una OPI o escisión para 2025 o 2026, dependiendo de las condiciones reglamentarias y el apetito del mercado de capitales.
Entre los factores clave de la OPI figuran los siguientes:
- Potencial spin-off de Starlink: SpaceX podría cotizar por separado su negocio Starlink para desbloquear valor y dar a los inversionistas acceso directo a su crecimiento de banda ancha por satélite.
- Crecimiento de ingresos y valoración: SpaceX se valoró en unos 350,000 millones de dólares en diciembre de 2024, sobre la base de una venta secundaria de acciones. La continua expansión de la cobertura de satélites y la cadencia de lanzamientos refuerzan sus argumentos a favor de la OPI.
- Condiciones del mercado: la recuperación de la confianza en las OPI de los sectores tecnológico y aeroespacial podría favorecer la salida a bolsa de SpaceX.
¿Qué es SpaceX?
SpaceX, o Space Exploration Technologies Corp., es una compañía aeroespacial privada estadounidense fundada por Elon Musk, CEO de Tesla, en 2002. Su misión es reducir los costos del transporte espacial y permitir la colonización humana de Marte. SpaceX se ha convertido en el primer proveedor mundial de lanzamientos comerciales y también está ampliando su cobertura de Internet por satélite por medio de su división Starlink.
Puedes mantenerte al día sobre las últimas tendencias de los precios de Tesla y SpaceX con nuestra sección de noticias y análisis.
Principales hitos en la trayectoria de SpaceX
- 2002Fundada por Elon Musk con el objetivo de hacer más asequibles los viajes espaciales.
- 2008Lanzamiento exitoso de Falcon 1, lo que la convierte en la primera compañía privada en poner en órbita un cohete de combustible líquido.
- 2012Primera compañía comercial en llevar carga a la EEI con su nave Dragon.
- 2020Envía astronautas de la NASA a la EEI, lo que supone el primer lanzamiento tripulado realizado por una compañía privada.
- 2024Ampliación de la cobertura de Starlink a escala mundial y preparación de misiones Starship para apoyar la futura exploración lunar y de Marte.
¿Cuál es la fuente de ingresos de SpaceX?
SpaceX gana dinero mediante varias líneas de negocio clave, combinando contratos gubernamentales, servicios comerciales y ofertas al consumidor.
|Flujo de ingresos
|Descripción
|Servicios de lanzamiento
|Pagada por la NASA, el Departamento de Defensa de los EE. UU. y clientes comerciales para lanzar cargas útiles utilizando sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy.
|Suscripciones a Starlink
|Cuotas mensuales de los consumidores y las empresas que acceden a Internet de alta velocidad a través de la constelación de satélites Starlink.
|Contratos gubernamentales
|Financiamiento en el largo plazo de la NASA y otras agencias espaciales para misiones tripuladas y de carga a la EEI y más allá.
|Despliegue de satélites
|Los clientes comerciales pagan por poner sus satélites en órbita a bordo de cohetes de SpaceX.
|Servicios futuros de Starship
|SpaceX planea monetizar las misiones en el espacio profundo, incluidos el transporte lunar y la carga.
A finales de 2024, SpaceX generará unos ingresos anuales de más de 13,000 millones de dólares, de los que Starlink representará una parte cada vez mayor.
¿Qué podría influir en el precio en vivo de las acciones de SpaceX?
Una vez que SpaceX (o su división Starlink) salga a bolsa, el precio de sus acciones dependerá de una combinación de hitos específicos de la compañía y de la dinámica general del sector. Dada la posición de SpaceX en la intersección de la industria aeroespacial, las telecomunicaciones y la tecnología punta, es probable que el valor suscite un intenso interés inversionista, pero también un mayor escrutinio.
Crecimiento de usuarios de Starlink y camino hacia la rentabilidad
Se espera que Starlink sea un pilar central de la valoración de SpaceX. Actualmente, presta servicio a más de 4.5 millones de clientes en todo el mundo (a principios de 2025), ofreciendo Internet de alta velocidad en zonas rurales y desatendidas a través de su constelación de satélites. Los analistas vigilarán de cerca el crecimiento continuado de usuarios, especialmente en los mercados emergentes, donde las alternativas de banda ancha son limitadas.
Otras métricas clave que podrían mover las acciones:
- ARPU (promedio de ingresos por usuario) y tasas de cancelación de clientes
- Marco temporal de rentabilidad de Starlink: actualmente reinvierte mucho en lanzamientos de satélites
- Ganancias normativas en grandes mercados como India, Brasil o África
- Nuevos acuerdos comerciales; por ejemplo, con las industrias aeronáutica o marítima
Si SpaceX demuestra que Starlink puede alcanzar una rentabilidad sostenible a escala mundial, los inversionistas podrían recompensar al valor con múltiplos de crecimiento superiores. Por otro lado, los elevados costos de explotación y los obstáculos logísticos en regiones de difícil acceso podrían moderar el entusiasmo.
Cadencia de lanzamiento, rentabilidad y reutilización
SpaceX afirma haber realizado más de 138 lanzamientos exitosos en 2024, sobre todo gracias a su sistema de cohetes reutilizables Falcon 9. Ha reducido drásticamente el costo del acceso al espacio, subcotizando a sus rivales y consiguiendo contratos en el largo plazo de la NASA, el Pentágono y operadores de satélites comerciales.
El precio de las acciones podría reaccionar a:
- Cualquier fallo de lanzamiento o mal funcionamiento del hardware
- Retrasos o sobrecostes de Starship, su vehículo pesado de nueva generación
- Mayor volumen de lanzamientos o nuevos contratos
- Pruebas de márgenes crecientes gracias a la rápida transformación y reutilización de cohetes
La capacidad de SpaceX para seguir ampliando sus operaciones de lanzamiento manteniendo bajos los costos es fundamental para sus márgenes en el largo plazo y la confianza de los inversionistas.
Avances en las ambiciones de Starship y el espacio profundo
Starship, el cohete totalmente reutilizable que SpaceX está desarrollando, es fundamental para su visión en el largo plazo. Está diseñado para transportar cargas masivas y pasajeros a la Luna, Marte y más allá, y la NASA lo ha contratado para futuras misiones Artemis.
Qué podría influir en las acciones:
- Hitos de los vuelos de prueba orbitales de Starship
- Éxito de las demostraciones de repostaje en el espacio
- Garantizar contratos gubernamentales o aplicaciones del sector privado (p. ej.: minería espacial, turismo lunar)
- Retrasos reglamentarios o medioambientales de la FAA o de organismos internacionales
La evolución positiva de Starship puede despertar el entusiasmo de los inversionistas por el papel de SpaceX en el transporte interplanetario. Pero los retrasos persistentes o los contratiempos técnicos podrían lastrar la valoración, sobre todo si los ingresos de Starship no se materializan rápidamente.
Obstáculos reglamentarios y tensiones geopolíticas
SpaceX opera en un sector muy regulado que abarca la defensa, las telecomunicaciones y la industria aeroespacial. Sus operaciones se ven afectadas por las leyes nacionales e internacionales sobre frecuencias de satélite, uso del espacio aéreo y colaboración militar.
Entre los factores que pueden influir en el precio de las acciones figuran:
- Restricciones a la exportación o cuestiones de conformidad con el ITAR (Reglamento Internacional de Tráfico de Armas)
- Sentencias de la FCC sobre la asignación del espectro a los satélites
- Batallas legales sobre el impacto medioambiental u orbital de Starlink
- Mayor escrutinio por parte de rivales internacionales, como China o Rusia, en el contexto de las tensiones de la carrera espacial
Dado que los gobiernos consideran cada vez más el espacio como una infraestructura estratégica, cualquier paso en falso en la regulación o cualquier reacción geopolítica podría provocar volatilidad.
Panorama competitivo y ciclos de innovación
Aunque SpaceX es hoy el principal proveedor de lanzamientos comerciales, la competencia se intensifica en todas las verticales, desde el lanzamiento hasta Internet por satélite.
Entre sus principales rivales figuran:
- El proyecto Kuiper de Amazon, que planea lanzar más de 3,000 satélites para la banda ancha mundial
- Blue Origin, que desarrolla el cohete New Glenn y los módulos de aterrizaje lunar
- OneWeb, respaldada por el gobierno británico y centrada en Internet LEO
- Actores tradicionales como ULA, Arianespace y la china CASC
Las innovaciones en propulsión, reutilización, miniaturización de satélites y análisis espacial basado en IA podrían reconfigurar el mercado. SpaceX debe mantener su ventaja o arriesgarse a ser desbancada, especialmente si sus competidores ofrecen costos más bajos o ganan el favor de los reguladores.
Sentimiento del mercado y dinámica de las OPI
SpaceX, una de las OPI más esperadas de la década, podría experimentar un trading volátil en los primeros compases, amplificado por la expectación y la cobertura mediática.
Los principales factores que influyen en el sentimiento pueden ser:
- Demanda durante la creación de la OPI y gama de precios iniciales
- Cobertura temprana de analistas y calificaciones institucionales
- Broader macro environment: high interest rates, tech stock volatility, or geopolitical instability could all sap enthusiasm
- El personaje público de Elon Musk y la posible influencia cruzada de Tesla, Neuralink o X (antes Twitter)
El interés de los inversionistas minoristas también puede desempeñar un papel importante, especialmente si la OPI atrae a una base de seguidores similar a la de Tesla. Los rumores de las redes sociales, el impulso de los memes o el trading especulativo pueden provocar oscilaciones drásticas en el corto plazo.
Cómo hacer trading con acciones de SpaceX mediante CFD
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¿Con qué valores espaciales y aeroespaciales puedo hacer trading?
Aunque SpaceX sigue siendo privada, hay varias compañías que cotizan en bolsa con exposición a la tecnología aeroespacial, de cohetes y satélites:
- Rocket Lab (RKLB): proveedor de lanzamiento de pequeños satélites y competidor de SpaceX
- Virgin Galactic (SPCE): compañía de turismo espacial suborbital
- Boeing (BA): este gigante aeroespacial participa en las misiones de la EEI y en el hardware espacial
- Lockheed Martin (LMT): contratista clave de la NASA y defensa con programas de espacio profundo
- Northrop Grumman (NOC): constructor de sistemas de lanzamiento y naves espaciales
- Amazon (AMZN): desarrollo de una constelación de satélites mediante el proyecto Kuiper
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Preguntas frecuentes
¿A quién pertenece SpaceX?
SpaceX es una compañía de capital privado. Elon Musk es el mayor accionista, con otras participaciones de los primeros empleados, empresas de capital riesgo (como Founders Fund, Sequoia Capital) e inversionistas institucionales, como Fidelity y Andreessen Horowitz. La compañía ha recaudado miles de millones mediante múltiples rondas de financiación.
¿Cuál es el valor de SpaceX?
La última valoración de SpaceX en 2024 fue de aproximadamente 350,000 millones de dólares, lo que la convierte en una de las compañías privadas más valiosas del mundo. Esto se basa en el crecimiento de las suscripciones a Starlink, el éxito de los lanzamientos y una creciente cartera de contratos.
¿Cuándo será la OPI de SpaceX?
Aún no hay fecha confirmada, pero se espera una OPI de SpaceX o una escisión de Starlink en uno o dos años. Elon Musk ha insinuado que podría haber una oferta pública una vez que Starlink alcance un flujo de caja estable.
¿Puedo invertir en SpaceX antes de la OPI?
Las acciones previas a la OPI suelen estar reservadas a inversionistas institucionales, pero algunas plataformas secundarias pueden ofrecer acceso por medio de transacciones privadas de acciones. Estas son de alto riesgo, menos líquidas y, a menudo, restringidas.
¿Estarán disponibles las acciones de SpaceX para hacer trading con ellas mediante CFD?
Si SpaceX sale a bolsa, brókeres como Capital.com podrían ofrecer sus acciones como CFD. Esto permite a los traders especular con los movimientos de los precios sin poseer las acciones subyacentes, con acceso al apalancamiento y a posiciones tanto largas como cortas. Sin embargo, el apalancamiento también amplifica el riesgo. La disponibilidad dependerá de la demanda y de la liquidez posterior a la cotización.
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