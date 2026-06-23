OPI de Discord: cómo hacer trading con acciones de Discord
Conoce todo sobre Discord y su próxima OPI, con sus potenciales impulsores de precios, y cómo operar con acciones de Discord mediante CFD cuando salga a bolsa.
¿Cuál es la fecha de la OPI de Discord?
A fecha de abril de 2025, Discord no ha anunciado oficialmente una fecha para su oferta pública inicial (OPI). Sin embargo, desde principios de 2024, se especula con la posibilidad de que la compañía salga a bolsa en 2025, tras una serie de rondas de financiamiento de última etapa y el interés de los inversionistas. Se espera que Discord cotice en el mercado de valores Nasdaq, aunque el calendario puede depender de las condiciones del mercado y de las métricas de desempeño interno.
Entre los factores que podrían afectar el calendario de la OPI, se encuentran los siguientes:
- Perspectivas financieras: Según los informes, Discord ha superado los 600 millones de dólares de ingresos anuales y pretende alcanzar la rentabilidad antes de cotizar en bolsa, lo que podría ser un hito clave de la OPI.
- Interés de los inversionistas: en los mercados privados, la valoración de Discord alcanzó los 15,000 millones de dólares, lo que evidencia la fuerte demanda de los inversionistas. Condiciones del mercado tecnológico: con la mejora de la actividad de OPI prevista para 2025, Discord podría tratar de aprovechar el sentimiento favorable y el impulso en todo el sector tecnológico.
- Condiciones del mercado tecnológico: con la mejora de la actividad de OPI prevista para 2025, Discord podría tratar de aprovechar el sentimiento favorable y el impulso en todo el sector tecnológico.
¿Qué es Discord?
Discord es una plataforma de comunicación estadounidense que ofrece chats de voz, video y texto adaptados a las comunidades en línea. Lanzada originalmente en 2015 como una herramienta para jugadores, ha evolucionado hasta convertirse en un centro general para creadores, aficionados, educadores y grupos profesionales.
Hitos clave en la historia de Discord
- 2015Jason Citron y Stan Vishnevskiy la fundan como herramienta de chat de voz para jugadores.
- 2020Se rebautiza como una plataforma comunitaria más amplia, que va más allá del público de los videojuegos.
- 2021Rechaza una oferta de adquisición de 12,000 millones de dólares de Microsoft, lo cual indica un camino hacia la OPI.
- 2023Alcanza más de 150 millones de usuarios activos mensuales e introduce herramientas de monetización de servidores.
- 2024Continúa su expansión mundial y, según los reportes, ha superado los 600 millones de dólares de ingresos.
- 2025OPI prevista con una valoración estimada entre 10,000 y 15,000 millones de dólares, con posible cotización en el mercado de valores Nasdaq.
Funciones principales de Discord
- Chat de voz y videoComunicación de baja latencia para comunidades, juegos y eventos.
- Canales e hilos de textoServidores personalizables con herramientas de moderación y mensajería enriquecida.
- Bots e integracionesHerramientas de terceros para automatizar, entretener y gestionar la actividad de la comunidad.
- Suscripciones NitroFunciones de pago que incluyen video HD, potenciadores de servidor y emojis personalizados.
- Herramientas de monetizaciónSuscripciones a servidores y membresías premium para creadores y comunidades.
Discord sigue siendo propiedad privada y está constituida en los EE. UU., con sede en San Francisco. La plataforma ha crecido hasta convertirse en uno de los servicios de comunicación en tiempo real más populares del mundo.
¿Cómo gana dinero Discord?
Discord opera con un modelo de negocio freemium, el cual ofrece servicios básicos de forma gratuita y monetiza las funciones premium y las suscripciones a nivel de servidor. A diferencia de las plataformas basadas en la publicidad, se centra en las fuentes de ingresos que dan prioridad a la comunidad.
Estas son las principales formas en las que Discord genera ingresos:
|Flujo de ingresos
|Descripción
|Suscripciones Nitro
|Principal motor de ingresos de Discord. Los usuarios pagan una cuota mensual o anual para acceder a funciones mejoradas, como streaming de mayor calidad, subida de archivos más pesados y emojis animados.
|Suscripciones a servidores
|Los creadores y los administradores de comunidades pueden ofrecer niveles de afiliación de pago para desbloquear canales y ventajas exclusivas, y Discord se llevará una parte de los ingresos.
|Ecosistema de desarrolladores
|Los bots personalizados, las integraciones de aplicaciones y las herramientas de monetización contribuyen al crecimiento del ecosistema y, de forma indirecta, impulsan la retención de usuarios y las actualizaciones de Nitro.
|Mercadería y eventos
|Discord ha experimentado con artículos de marca y patrocinios de eventos, aunque por el momento se trata de contribuciones a pequeña escala.
Aunque Discord no se financia actualmente con anuncios, su sólida base de usuarios y su modelo de suscripción le han ayudado a aumentar significativamente sus ingresos.
¿Qué podría influir en el precio en vivo de las acciones de Discord?
Una vez que salga a bolsa, el precio de las acciones de Discord se verá influido por una serie de factores, como la participación de los usuarios, el crecimiento de los ingresos, las tendencias generales del mercado y el posicionamiento competitivo. A continuación, se exponen algunos de los elementos clave que podrían determinar su desempeño en bolsa.
Crecimiento de la plataforma y compromiso de los usuarios
La valoración de Discord estará estrechamente ligada a su capacidad para mantener y aumentar su base de usuarios. Un aumento constante de los usuarios activos mensuales, de la participación en los servidores y del tiempo pasado en la plataforma podría reforzar la confianza de los inversionistas en su potencial en el largo plazo. Los altos niveles de compromiso también contribuyen a los esfuerzos de monetización y reducen la pérdida de clientes.
Sin embargo, si el crecimiento de usuarios comienza a ralentizarse, sobre todo en los nuevos grupos demográficos no relacionados con los juegos, o si las métricas de participación se estancan, el mercado podría cuestionar la capacidad de Discord para expandirse más allá de su audiencia principal. Un descenso de la actividad podría interpretarse como un primer indicio de saturación o de presión competitiva, dos factores que pueden afectar negativamente a la cotización de las acciones.
Desempeño de la monetización
Como plataforma freemium, el éxito financiero de Discord depende de la conversión de usuarios gratuitos en suscriptores de pago. Una buena acogida de los planes Nitro y de las suscripciones a servidores sería señal de una monetización eficaz y crearía ingresos previsibles y recurrentes, características que suelen recompensar los inversionistas. Además, cualquier innovación en funciones o herramientas premium para creadores podría generar nuevos ingresos.
Dicho esto, si la adopción de las ofertas de pago sigue siendo baja o si los usuarios se oponen a los cortafuegos de pago o a los cambios en la experiencia de usuario, es posible que el crecimiento de los ingresos no alcance las expectativas. Los mercados podrían interpretar esto como una limitación de la capacidad de Discord para crecer financieramente, lo que provocaría una presión a la baja sobre el precio de la acción.
Tendencias del mercado tecnológico y demanda de OPI
El desempeño de Discord en la OPI no se producirá en el vacío, sino que se verá influido por las condiciones generales del sector tecnológico. La solidez del entorno macroeconómico, las bajas tasas de interés y el creciente apetito de los inversionistas por los valores de crecimiento podrían propiciar un debut exitoso y una demanda sostenida.
Por el contrario, si el mercado tecnológico experimenta volatilidad o se producen una serie de OPI de bajo rendimiento, Discord podría verse atrapada en una venta masiva, aunque sus fundamentos individuales parezcan sólidos. Al tratarse de una compañía con un crecimiento relativamente alto, pero aún no rentable (al menos según los informes previos a la OPI), podría ser especialmente sensible a los cambios en el apetito de riesgo del mercado.
Competencia e innovación de la plataforma
Discord se ha hecho un hueco único, pero opera en un panorama muy competitivo, en el que también están presentes Microsoft Teams, Slack, Telegram y otras herramientas de comunicación. La innovación continua, como nuevas funciones de IA, una mejor monetización para los creadores o herramientas de moderación mejoradas, podría ayudarla a mantenerse a la cabeza y atraer a nuevos segmentos de usuarios.
Sin embargo, si los rivales hacen movimientos más agresivos, como agrupar servicios similares con software empresarial o lanzar alternativas gratuitas mejoradas, Discord puede tener dificultades para seguirles el ritmo. Esto podría suscitar preocupación por la erosión de la cuota de mercado y limitar su crecimiento en el largo plazo, lo cual afectaría su valoración.
Retos de la regulación y la moderación
Como plataforma que facilita la comunicación en tiempo real, Discord se enfrenta a un creciente escrutinio sobre cómo modera los contenidos nocivos, protege los datos de los usuarios y cumple la normativa internacional. La adopción de medidas proactivas para aumentar la seguridad y la transparencia podría reforzar la confianza del público y hacer que el valor resultara más atractivo para los inversionistas institucionales.
Por otro lado, si la plataforma comete infracciones normativas, viola la privacidad de los usuarios o no modera adecuadamente, podría enfrentarse a multas, una cobertura mediática negativa o, incluso, el boicot de los usuarios. Estos problemas podrían afectar materialmente las operaciones y erosionar la confianza de los inversionistas, especialmente en las primeras fases del trading en bolsa.
Sentimiento del mercado y actividad de trading
Más allá de los aspectos fundamentales, el precio de las acciones de Discord se verá probablemente influido por el sentimiento en el corto plazo y el comportamiento del mercado. La cobertura de los analistas, el revuelo en las redes sociales, los volúmenes de trading y el posicionamiento de los inversionistas pueden contribuir a las oscilaciones de los precios, sobre todo en los primeros trimestres tras la OPI. Los eventos positivos, como las asociaciones estratégicas, el lanzamiento de productos o unos beneficios mejores de lo previsto, podrían impulsar las subidas.
Al mismo tiempo, los cambios inesperados de liderazgo, el incumplimiento de los objetivos de crecimiento o las caídas generales del mercado pueden crear volatilidad o provocar fuertes retrocesos.
Cómo hacer trading con acciones de Discord mediante CFD
Si Discord sale a bolsa, es posible que puedas operar con sus acciones mediante contratos por diferencias (CFD). A continuación, te mostramos cómo hacerlo:
1 Elige una plataforma de corretaje
Elige una plataforma de trading que te permita acceder a las acciones de Discord. Capital.com ofrece miles de instrumentos negociables, incluidas OPI tecnológicas, a través de CFD.
2 Crea una cuenta de trading
Crea y verifica tu cuenta con el bróker facilitando la información financiera y de identificación pertinente.
3 Deposita fondos
Añade dinero a tu cuenta de trading mediante el método de pago que prefieras. Deposita solo el monto con el que estés dispuesto a hacer trading.
4 Monitorea el desempeño
Una vez cotice en bolsa, monitorea el precio de las acciones de Discord con datos en vivo. Mantente al día de los reportes de resultados y las noticias de la compañía.
5 Realiza una operación
Elige tu estrategia de trading y cursa una orden de compra o de venta. Utiliza herramientas de stop-loss y take-profit para gestionar el riesgo de manera eficaz.
Conoce más sobre los contratos por diferencias en nuestra guía de trading con CFD.
¿Con qué otros valores tecnológicos puedo hacer trading?
Aunque Discord sigue siendo una compañía privada a principios de 2025, los traders pueden obtener exposición a otras plataformas populares de tecnología y comunicación mediante CFD sobre las siguientes compañías:
- Meta Platforms (META): propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, centrada en las redes sociales, la RV y la IA.
- Slack (propiedad de Salesforce): aplicación de comunicación en el lugar de trabajo utilizada por compañías de todo el mundo.
- Microsoft (MSFT): ofrece Microsoft Teams, GitHub y Azure. Uno de los principales actores de la colaboración corporativa.
- Zoom (ZM): popular plataforma de videoconferencias para el ámbito corporativo y educacional.
- Snap (SNAP): plataforma de mensajería social con funciones de realidad aumentada, dirigida al público más joven.
- Spotify (SPOT): gigante del streaming de audio que ofrece música, pódcast y funciones de escucha social.
Conoce más sobre las acciones y los mercados bursátiles en nuestra completa guía de trading de acciones.
Preguntas frecuentes
¿Quién es el propietario de Discord?
Discord es una compañía privada en la que siguen involucrados sus fundadores, Jason Citron y Stan Vishnevskiy, junto a grandes inversionistas como Greylock Partners, Index Ventures y Dragoneer. La plataforma también ha recibido inversiones de Sony, Tencent y Fidelity.
¿Cuál es el valor de Discord?
Discord se valoró por última vez en unos 15,000 millones de dólares en 2021, aunque la cifra puede haber variado desde entonces. Es probable que se establezca una nueva valoración más cerca de la OPI, en función de sus últimos datos financieros y de las condiciones del mercado.
¿Cuándo será la OPI de Discord?
Aunque no se ha confirmado ninguna fecha, múltiples fuentes sugieren que Discord podría salir a bolsa en 2025. Se espera que la compañía cotice en el Nasdaq, una vez se den las condiciones adecuadas del mercado y cuando esté preparada para cumplir los requisitos de información pública.
¿Puedo invertir en Discord antes de la OPI?
Las acciones previas a la OPI suelen estar limitadas a compañías de capital riesgo e inversionistas institucionales. Sin embargo, plataformas como Forge Global o EquityZen permiten, en ocasiones, acceder a acciones secundarias de los primeros inversionistas.
¿Estarán disponibles las acciones de Discord para hacer trading con ellas mediante CFD?
Si Discord cotiza en bolsa, brókeres como Capital.com podrían ofrecer CFD sobre sus acciones. Esto permitiría a los traders especular con los movimientos de los precios sin poseer las acciones, siempre y cuando haya disponibilidad y liquidez.