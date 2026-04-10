Operar Thales - HO CFD

Sobre Thales SA

Thales SA es una empresa tecnológica con sede en Francia. Ofrece una amplia gama de soluciones divididas en tres segmentos: Aeroespacial, Transporte y Defensa y Seguridad. El sector aeroespacial ofrece equipos electrónicos de a bordo diseñados para aumentar la seguridad y fiabilidad de los vuelos, simuladores de aviones civiles y militares, conectividad a bordo y entretenimiento en vuelo, equipos y funciones de a bordo para el pilotaje, la navegación y el control de los aviones, así como equipos, cargas útiles, satélites, sistemas y servicios para el sector espacial. Transporte ofrece señalización ferroviaria, telecomunicaciones, sistemas de supervisión y soluciones de billetaje. Defensa y Seguridad ofrece productos de radiocomunicaciones, sistemas de redes e infraestructuras, sistemas de protección, sistemas de información crítica y ciberseguridad. Opera a nivel mundial.

El precio actual de la acción Thales en tiempo real es 258.94 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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