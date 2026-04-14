Σχετικά με την Sumitomo Chemical Company, Limited
Η SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία που δραστηριοποιείται στον τομέα των χημικών προϊόντων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε πέντε επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας πετροχημικών παρέχει πετροχημικά, ανόργανα χημικά και προϊόντα επεξεργασίας συνθετικών ρητινών. Ο τομέας Energy & Functional Materials παρέχει προϊόντα αλουμίνας, πρόσθετα και εξαρτήματα μπαταριών. Ο τομέας Information Electronics παρέχει οπτικά προϊόντα, έγχρωμα φίλτρα και υλικά επεξεργασίας ημιαγωγών. Ο τομέας Health & Agriculture-Related παρέχει γεωργικές χημικές ουσίες, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, υλικά ελέγχου τροπικών μολυσματικών ασθενειών. Ο τομέας Pharmaceuticals παρέχει συνταγογραφούμενα φάρμακα, ραδιοδιαγνωστικά και άλλα προϊόντα. Η Εταιρεία ασχολείται επίσης με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού, το σχεδιασμό και την επίβλεψη της κατασκευής εγκαταστάσεων της χημικής βιομηχανίας, τη μεταφορά και την αποθήκευση, καθώς και την ανάλυση φυσικών ιδιοτήτων και την περιβαλλοντική ανάλυση.