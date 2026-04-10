Σχετικά με την Seb
Η SEB SA είναι κατασκευαστής οικιακού εξοπλισμού με έδρα τη Γαλλία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις συμπληρωματικούς τομείς: Ηλεκτρικά είδη κουζίνας και οικιακή και προσωπική φροντίδα. Ο τομέας Μαγειρικά σκεύη περιλαμβάνει τηγάνια, σκεύη φούρνου, χύτρες ταχύτητας, σκεύη κουζίνας, μεταξύ άλλων. Ο τομέας των ηλεκτρικών ειδών κουζίνας χωρίζεται σε δύο μικρότερους ομίλους: Ηλεκτρικό μαγείρεμα, που περιλαμβάνει φριτέζες, επιτραπέζιους φούρνους, κουζίνες ρυζιού, επαγωγικές εστίες, μπάρμπεκιου, συσκευές άτυπων γευμάτων και Προετοιμασία, που περιλαμβάνει επεξεργαστές τροφίμων, χτυπητήρια, μίξερ, μπλέντερ, αποχυμωτές, καφετιέρες. Η Οικιακή και Προσωπική Φροντίδα χωρίζεται σε Φροντίδα σεντονιών (συμπεριλαμβανομένων των σίδερων ατμού και των ατμογεννητριών), Οικιακή φροντίδα (ανεμιστήρες, φορητές θερμάστρες και συσκευές κλιματισμού, μεταξύ άλλων) και Προσωπική φροντίδα (συσκευές περιποίησης μαλλιών, αποτριχωτήρες, ζυγαριές μπάνιου). Η SEB SA διαθέτει έξι πολυπεριφερειακά εμπορικά σήματα: All-Clad, Rowenta, Moulinex, Tefal, Lagostina και Krups. Δραστηριοποιείται μέσω της SWIZZZ PROZZZ.