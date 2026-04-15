Συναλλαγές PPG Industries - PPG CFD
Σχετικά με την PPG Industries
Η PPG Industries, Inc. κατασκευάζει και διανέμει μια σειρά χρωμάτων, επιχρισμάτων και ειδικών υλικών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Performance Coatings και Industrial Coatings. Ο τομέας Performance Coatings προμηθεύει κυρίως μια σειρά από προστατευτικά και διακοσμητικά επιχρίσματα, στεγανωτικά και φινιρίσματα μαζί με προϊόντα σήμανσης οδοστρωμάτων, αποχρωματιστές, λεκέδες και συναφή χημικά, καθώς και διαφάνειες και διαφανείς θωρακίσεις. Ο τομέας Industrial Coatings παρέχει κυρίως μια σειρά προστατευτικών και διακοσμητικών επιστρώσεων και τελειωμάτων μαζί με συγκολλητικά, στεγανωτικά, προϊόντα προεπεξεργασίας μετάλλων, οπτικά μονομερή και επιστρώσεις, επιστρώσεις χαμηλής τριβής, κατακρημνισμένο πυρίτιο και άλλα ειδικά υλικά. Στις μάρκες Performance Coatings περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι PPG, GLIDDEN, COMEX, OLYMPIC, DULUX, SIGMA, HISTOR, SEIGNEURIE, PEINTURES GAUTHIER και JOHNSTONE'S. Τα εμπορικά σήματα βιομηχανικών επιχρισμάτων της περιλαμβάνουν την PPG και την TESLIN. Προμηθεύει τα προϊόντα της σε πελάτες σε μια σειρά από τελικές χρήσεις.