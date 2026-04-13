Συναλλαγές EQT - EQT CFD
Σχετικά με την EQT
Η EQT Corporation είναι παραγωγός φυσικού αερίου με δραστηριότητες που επικεντρώνονται στους σχιστόλιθους Marcellus και Utica της λεκάνης των Απαλαχίων. Διαθέτει περίπου 25,0 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ισοδύναμα (Tcfe) αποδεδειγμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου, υγρών φυσικού αερίου (NGLs) και αργού πετρελαίου σε περίπου 2,0 εκατομμύρια ακαθάριστα στρέμματα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1,7 εκατομμυρίων ακαθάριστων στρεμμάτων στο κοίτασμα Marcellus. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην εκτέλεση έργων συνδυασμένης ανάπτυξης, τα οποία αφορούν την ανάπτυξη πολλών γεωτρήσεων ταυτόχρονα. Κατέχει ή μισθώνει περίπου 610.000 καθαρά στρέμματα στην Πενσυλβάνια. Η Εταιρεία κατέχει ή μισθώνει περίπου 405.000 καθαρά στρέμματα στη Δυτική Βιρτζίνια. Επίσης, κατέχει ή μισθώνει περίπου 65.000 καθαρά στρέμματα στο ανατολικό Οχάιο. Συμβάλλεται κυρίως με την MarkWest Energy Partners, L.P. (MarkWest) για την επεξεργασία του φυσικού αερίου της και την εξαγωγή από το παραγόμενο φυσικό αέριο βαρύτερων ρευμάτων υδρογονανθράκων (που αποτελούνται κυρίως από αιθάνιο, προπάνιο, ισοβουτάνιο, κανονικό βουτάνιο και φυσική βενζίνη.