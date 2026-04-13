Σχετικά με την Energizer Holdings, Inc. 7.50%
Η Energizer Holdings, Inc. είναι ένας παγκόσμιος κατασκευαστής, έμπορος και διανομέας οικιακών και ειδικών μπαταριών, φορητών φώτων και προϊόντων εμφάνισης, απόδοσης, ψυκτικών και αρωμάτων αυτοκινήτων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο γεωγραφικών τομέων: Americas και International. Η Εταιρεία προσφέρει μπαταρίες που χρησιμοποιούν κατασκευές λιθίου, αλκαλικές, άνθρακα-ψευδαργύρου, νικελίου-υδριδίου μετάλλου, ψευδαργύρου αέρα και οξειδίου του αργύρου. Κατασκευάζει, διανέμει και εμπορεύεται προϊόντα φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων προβολέων, φαναριών, παιδικών φωτιστικών και φωτιστικών χώρου. Οι κατηγορίες εμφάνισης και αρωμάτων της περιλαμβάνουν προστατευτικά, μαντηλάκια, προϊόντα περιποίησης ελαστικών και τροχών, καθαριστικά γυαλιού και προϊόντα περιποίησης δέρματος. Οι μπαταρίες και τα φώτα της πωλούνται με τις επωνυμίες Energizer, Eveready, Rayovac και Varta. Τα προϊόντα εμφάνισης, απόδοσης, ψυκτικών μέσων και αρωμάτων για αυτοκίνητα πωλούνται με τα εμπορικά σήματα Refresh Your Car!, California Scents, Driven, Bahama & Co., LEXOL, Eagle One, Armor All, STP και A/C PRO.