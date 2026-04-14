Συναλλαγές Ebara Corporation - 6361 CFD
Σχετικά με την Ebara Corporation
Η EBARA Corporation είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, στον τομέα των περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων, καθώς και στον τομέα της ακρίβειας και της ηλεκτρονικής. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας ασχολείται με την κατασκευή, πώληση, λειτουργία και συντήρηση αντλιών, συμπιεστών, στροβίλων, ψυκτικού εξοπλισμού και φυσητήρων. Ο τομέας Περιβαλλοντικές Εγκαταστάσεις ασχολείται με τη μελέτη, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση μονάδων αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων, μονάδων αποτέφρωσης βιομηχανικών αποβλήτων και μονάδων επεξεργασίας νερού. Ο τομέας Precision and Electronics δραστηριοποιείται στην κατασκευή, πώληση και συντήρηση αντλιών κενού, εξοπλισμού χημικής μηχανικής στίλβωσης (CMP), εξοπλισμού επιμετάλλωσης και εξοπλισμού επεξεργασίας καυσαερίων. Η Εταιρεία ασχολείται επίσης με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων.